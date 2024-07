Fellipe, Kaio e Lizi disputam a Prova da Virada

‌



Quem será o vencedor da Prova da Virada? ANTONIO CHAHESTIAN/RECORD TV

Altas emoções na reta final de A Grande Conquista! Dona Geni, Fellipe, Kaio e Lizi caíram na berlinda quádrupla formada depois de muitas reviravoltas e surpresas. No programa ao vivo desta quarta (10), Dona Geni foi eliminada e Fellipe, Kaio e Lizi terão a chance de escapar da eliminação graças à Prova da Virada.

Como regra, o vencedor do desafio deverá colocar um rival em seu lugar para ir ao julgamento do público. A votação será oficialmente aberta após a decisão e a outra eliminação acontecerá na quinta (11).

Como vai funcionar a prova:

Na competição decisiva da virada, pontaria e agilidade serão essenciais. Para escapar da Zona de Risco, os participantes enfrentam dois desafios de boliche. Na primeira etapa, eles lançam as bolas com rampas para derrubar os pinos. Depois, precisam encaçapar bolas nos pinos posicionados no topo de uma rampa superdimensionada. O vencedor é aquele que conseguir encaçapar primeiro as três bolas na mesa em forma de rampa.

Quer saber como ficará a formação final? Não perca a Prova da Virada, logo mais na tela da RECORD!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

