Fernando e Graci discutem: ‘Não gostei que você me chamou de fofoqueiro’

Vileiros trocam farpas após acusação de fofoqueiro (Reprodução/RECORD)

E as tretas não param em A Grande Conquista 2! Após desentendimento com Luiza, Fernando protagonizou mais uma briga. Dessa vez, ele foi tirar satisfação com Graci alegando que a Vileira o chamou de fofoqueiro.” Isso repercute lá fora de uma forma errada”, disse o ator.

A jogadora de golfe, por sua vez, não gostou de ser abordada daquela forma e os dois discutiram na frente de outros moradores. “Se eu ficar calada, tá resolvido?” disparou Graci. Fernando deixou claro que, quando tiver outros problemas contra ela, irá chamá-la para conversar.

Depois do embate, Vivi Fernandez aconselhou a colega a agir diferente nas próximas discussões.

Mais tarde, Fernando também se estranhou com Luiza por causa de lençol. O ator discutiu com a modelo, falou palavrões e chegou a empurrar a porta do quarto com força. Vixe!

Veja!

Será que eles vão resolver essa treta? Fica ligado para descobrir!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.