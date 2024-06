Alto contraste

Flagrante! Geni e Fernando assistem a vídeos reveladores da Mansão Donos tiveram acesso a fofocas envolvendo seus nomes

Segunda é sinônimo de benefício dos Donos em A Grande Conquista 2! Geni e Fernando puderam assistir aos vídeos exclusivos para ajudar no alvo em consenso para a Zona de Risco. O que eles não esperavam é que, dessa vez, os jogadores nas cenas exibidas seriam eles mesmos. Confira como foi!

De primeira, Fernando assistiu a sua dupla de chefia falando dele com Any. No vídeo, Geni fala sobre a atitude que ele teve ao gritar com a modelo. “Eu achei uma falta de respeito [...] Isso diz mais sobre ele”, criticou. Depois, foi mostrado Catia, Guipa e Lizi detonando também. “Foi uma situação muito pesada”, disse Lizi na imagem.

Assista!

Fernando vê vídeo de Geni, Catia e Guipa falando dele #TretaNaMansão pic.twitter.com/r1hLGUd4u1 — A Grande Conquista (@agconquista) June 11, 2024

Logo em seguida foi a vez de Dona Geni assistir Fernando falando mal dela. Em uma conversa com Catia, o ator contou para os moradores que a mãe de Jaque Grohalski tinha falado que considerava Kaio como filho e que ele tinha abandonado ela. “Ela só está cavando a cova”, comentou Fernando. Foi exibido também uma cena em que ator conversa com Hadad sobre os votos que receberiam na Zona de Risco.

A Dona da semana ainda assistiu Hideo e Bruno falando que ela era muito inteligente e muito “coração”. “Minha única preocupação é tentarem manipular ela, porque é boazinha”, comentou o palhaço no vídeo.

Olha só!

Geni vê Fernando, Hideo e Hadad falando dela #TretaNaMansão pic.twitter.com/i1xpECNhQR — A Grande Conquista (@agconquista) June 11, 2024

Os Donos não teceram comentários sobre os vídeos mostrados, mas indicaram os nomes de quem vão colocar na berlinda. Geni indicou Rambo e Brenno como alvos, já Fernando sugeriu Any e Bruno, mas nada foi definido ainda. Palpites?

Veja!

Geni e Fernando discutem opções pra Zona #TretaNaMansão pic.twitter.com/MkEAclZ3FF — A Grande Conquista (@agconquista) June 11, 2024

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

