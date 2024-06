Alto contraste

A+

A-

Fofoca exclusiva: Donos da Mansão assistem vídeos comprometedores Fellipe e Guipa assistiram os adversários falando deles pelas costas (reprodução playplus)

Informações privilegiadas em A Grande Conquista? Temos! Toda segunda-feira, os mandachuvas da semana são convidados para uma sessão de fofoca no Quarto dos Donos. Dessa vez, Fellipe e Guipa tiveram acesso aos vídeos de De Albú, Hadad, Brenno, Hadad e Lizi, Dona Geni e Rambo.

Na primeira cena aparece De Albú conversando com Hadad sobre Fellipe: “começou com as incoerências desde um tempo”. O empresário ainda soltou que o policial era manipulador por pedir para Dona Geni indicar ele no lugar de Taty Pink na última Zona de Risco. “Você me responde uma coisa: eu que sou manipulador?”, ironizava Hadad no vídeo para os aliados.

Outro momento tenso mostrou Guipa contando para Hadad, Lizi e Brenno que Fellipe sempre defendeu a ideia de que “não existe grupo” na Mansão, e ainda revelou estratégias de jogo do policial. “Ficou muito nítido que existe um grupo”, comentou o jornalista na gravação. Para ele, Fellipe estava com medo de Hadad ir junto com a sua aliada para a berlinda.

Dona Geni também apareceu comentando sobre Fellipe e Guipa. Segundo ela, o policial vive procurando encrenca na casa. “Eu acho desnecessário”, criticou a mãe de Jaque Grohalski. Já sobre o jornalista, Geni disse para Cel e Hideo que ele não sabe de que lado está no jogo.

Publicidade

A cereja do bolo foram as imagens do rival Rambo conversando com Lizi sobre Guipa. “Uma pessoa que não é verdadeira e ponto. Não é que nem você.”, explicou Rambo para Lizi. Como resposta, Lizi disse que não se vê em uma posição de julgar as pessoas. Vixe!

Assista ao momento:

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A semana foi inspiradora para os amantes do estilo clássico! Rachel Sheherazade apresentou A Grande Conquista com uma variedade linda de figurinos versáteis e atemporais, um aulão de moda, veja!