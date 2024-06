Fogo na Mansão! Entenda as brigas que rolaram após a votação em A Grande Conquista

Alto contraste

A+

A-

Fogo no parquinho! Entenda as brigas que rolaram após a votação em A Grande Conquista Conquisteiros passam a madrugada lavando roupa suja

Após a formação da quinta Zona de Risco da Mansão, os competidores mantiveram a tradição de A Grande Conquista 2 e se envolveram em uma sessão de lavagem de roupa suja para resolver seus problemas. Entenda as tretas da madrugada!

A decisão dos Donos causou polêmica quando Fernando contou como ele e Geni chegaram ao consenso de mandar Taty Pink para a berlinda. Geni não concordou com a explicação do ator, se levantou e deu a sua versão: “Eu nunca dei nome para você não, só dei por cima, você que escolheu”, defendeu a Dona. Catia, amiga de Geni, cumpriu o seu papel de aliada e contou para os demais moradores como Dona Geni chegou aos nomes. “Ela tinha me falado ‘pessoas que não foram para a Zona de Risco’ [...] Eu contei mais de sete pessoas”. Fernando, em sua defesa, disse que falou os nomes e Geni concordou com ele.

Pelo mesmo motivo, Bruno questionou Dona Geni sobre ela ter cogitado indicá-lo para a berlinda. Ela contou que Catia já tinha avisado que caso o palhaço vencesse a Prova da Virada, ele a colocaria em seu lugar. Logo, Bruno entendeu que a mãe de Jaque Grohalski foi manipulada. “Eu não manipulei ninguém”, disparou a ex-Paquita ao ouvir a conversa. Depois os dois discutiram.

A decisão de Lizi diante do poder de transferir votos gerou mais confusão entre os Conquisteiros. Any criticou a ex- peoa de A Fazenda por não usar o poder para tirar as mulheres da Zona de Risco: “Tu falar para mim que tu não colocaria mulher e tem duas mulheres na Zona?”, questionou a empresária. A Conquisteira se defendeu e disse que não seria incoerente no jogo. “Eu precisava saber de tudo o que tá acontecendo para, aí sim, eu botar a minha mão no fogo por alguém”.

Publicidade

Ainda na madrugada, Lizi comentou sobre não ter mudado o cenário da formação. Em conversa com Hadad, De Albú e Brenno, ela disse que a única pessoa com quem tinha briga direta era Kaio. “Foi a vez que eu tive que agir com mais frieza em todo esse jogo”, comentou. “Todos os votos da casa estavam todos na sua mão. Quem colocava a pessoa que queria na Zona de Risco era você”, relembrou Hadad sobre o poder.

Os rivais Any e Hadad também discutiram! A empresária alegou que o Conquisteiro envolveu o marido dela nos embates. “Pior tipo de jogo aqui é o seu, totalmente frio, calculista e manipular”, disparou Any. O rival não concordou com as críticas e rebateu: “Eu só falei o seguinte: paixão platônica, com todo respeito a ele, você tem por mim”. A jogadora ainda chamou Hadad de “podre” e “sujo”. Vixe!

Publicidade

Mas as brigas não ficaram apenas nesse círculo. Guipa e Rambo também se enfrentaram. O jornalista disse que viu o humorista fazendo as contas com Hideo para tentar colocar Catia na berlinda. ”Fique calado”, retrucou Rambo sobre acusação de combinação de votos. O humorista afirmou que tinha motivos para votar na ex-Paquita, em Guipa e em De Albú.

Como será que fica a Mansão depois dessa avalanche de tretas?

Publicidade

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Dicionário Conquisteiro: descubra os termos usados no reality:

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A Grande Conquista 2 é muito mais do que um simples reality show, é uma verdadeira fábrica de pérolas linguísticas! Vamos começar pelos termos exclusivos do programa que dão um toque único a toda essa diversão caótica em busca do prêmio milionário. Confira os termos e expressões da nova temporada!