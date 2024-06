Formação da Zona de Risco movimenta as torcidas nas redes sociais

Alto contraste

A+

A-

Onde tudo acontece, o sofá da sala já é quase um campo de guerra (Reprodução/Instagram)

Noite de Formação da Zona de Risco em A Grande Conquista é sinônimo de agito nas redes sociais. E na terça-feira (18), não foi diferente. Fernando está dominando as conversas na internet, ficando sempre no topo das menções sobre o programa ao longo do dia. A postura dele no jogo continua a gerar controvérsias, com pedidos para sua eliminação e alguns até sugerindo que ele vá para A Fazenda.

A berlinda tem três participantes de presença e torcidas fortes — Fernando, Guipa e Bruno —, e a expectativa de que a Prova da Virada mude o cenário é alta por parte dos internautas.

Mas a internet também gosta de memes e polêmicas. Dona Geni e Taty Pink protagonizaram uma discussão inusitada na Mansão. Geni acusou Taty de dormir com os pés sujos de xixi. A Conquisteira negou. O público reagiu com curiosidade e surpresa, alguns especulando sobre os hábitos higiênicos dos participantes e outros questionando se há falta de limpeza na Mansão.

Confira abaixo os Conquisteiros mais mencionados na web nesta terça (18):

Publicidade

1º Fernando Sampaio

2º Hadad

Publicidade

3º Dona Geni

Fonte: Relatório Stilingue

Sob o comando de Rachel Shehrazade, A Grande Conquista 2 vai ao de segunda a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.