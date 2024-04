Galeria de Arte: confira como foi a Prova da Zona de Risco

Alto contraste

Os competidores precisaram de boa comunicação e agilidade (Reprodução/PlayPlus)

O Campo de Provas foi transformado em uma verdadeira galeria de arte em A Grande Conquista 2! Mas ao invés do clima de criatividade e leveza dos museus, no reality, a gritaria e ansiedade tomaram conta da atividade. Divididos em quintetos, os participantes indicados para a Zona de Risco precisaram de comunicação e agilidade para vencer.

Os integrantes tinham que reproduzir três quadros de uma galeria no Campo de Provas. O “professor” se posicionava em uma sala isolada e precisava passar as informações das imagens por meio de mímica e leitura labial para outro competidor, que tentava entender as mensagens por meio de uma TV sem áudio. Após assimilar onde ficava cada imagem, repetia para os três competidores restantes, que estavam posicionados cada um em uma raia montando os quadros.

Veja a dinâmica da prova:

Sheherazade traz todos os detalhes da prova para fugir da berlinda #ZonaDeRisco 👀#AGrandeConquista pic.twitter.com/uuLCPKDWzi — A Grande Conquista (@agconquista) April 29, 2024

Os grupos tiveram muita dificuldade na comunicação e se enrolaram com a duração da prova. Mas a equipe composta por Edlaine Barboza, Jaline Araújo, Luciano Rodrigues, Lara Costa e Raphinha Roffman fizeram o menor tempo e tiveram boa troca de informações.

Assista:

Fazer a prova em menos tempo é essencial, vileiros 😅 #ZonaDeRisco #AGrandeConquista pic.twitter.com/lhZxkMuZV7 — A Grande Conquista (@agconquista) April 29, 2024

Os Donos foram definidos de acordo com a raia que ocupavam na atividade. Edlaine se tornou Dona da Casa Laranja, Jaline da Azul, e Luciano da Verde.

Confira:

Grupo 3 vence a prova! Edlaine, Jaline, Lara, Luciano e Rafinha se livram da #ZonaDeRisco 🔥 #AGrandeConquista pic.twitter.com/A5dt10OJkz — A Grande Conquista (@agconquista) April 29, 2024

Curtiu?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

