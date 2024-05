Grupos definidos? Saiba quem são os ‘fechamentos’ dos Conquisteiros no jogo

Alto contraste

Alianças são indispensáveis no jogo? (Antonio Chahestian e Edu Moraes/RECORD)

Diferente da temporada anterior, os competidores de A Grande Conquista 2 estão mais focados em alianças do que em grupos na Mansão. Tudo pode mudar de um dia para o outro, mas por enquanto, algumas panelinhas têm chamado atenção no confinamento. Veja!

Anahí Rodrighero chegou na segunda fase do jogo com a amizade intacta com Cel. Eles saíram logo na primeira semana da Vila, e por ficarem mais tempo confinados no hotel, se sentiram deslocados do restante dos Conquisteiros na Mansão. Esse sentimento tem mantido a duplinha cada dia mais unida.

Edlaine Barboza também deixou claras suas prioridades no game: Kaio Perroni, Brenno Pavarini e Vinigram. A influencer contou as informações em um bate-papo com o militar após perder o sono. Kaio também tem Edlaine como aliança, mas deixa um lugar especial para Dona Geni no coração e no jogo. Eles se conhecem de fora do reality, e mantém firme a amizade no confinamento.

A mandachuva Claudia Baronesa tem aliados muito bem definidos. Ela chamou MC Mari e Vinigram para o Quarto dos Donos, e apesar de deixar Lizi Gutierrez de fora, fez questão de dizer que a amiga é uma de suas prioridades. Catia Paganote também tem uma relação definida com a mãe de MC Gui. Por outro lado, Baronesa contou aos aliados que apesar de conversar bastante com Fernando Sampaio, ele não está na sua lista de alianças.

O outro Dono da Mansão, Will Rambo, tem um carinho enorme por três pessoas no confinamento: Taty Pink, Kaio e Bruno Cardoso. Apesar de ser bastante indicado em dinâmicas de apontamento, o trio não solta a mão do humorista. Taty é uma das amigas que mais conversa com o rapaz e já chegou a defendê-lo. Ela também nutre relação de confiança com Bruno.

Hideo demonstrou forte amizade com Brenno, trocando diversas ideias no dia a dia. A relação começou a florescer na Casa Laranja da Vila, e continuou na segunda fase do reality.

Super desenrolado, Vinigram está no pódio de amizades de muitos Conquisteiros, além de Baronesa e Edlaine, o cantor tem Fellipe Villas como parceiro. O policial colocou Vini como “Jogo de Milhões” na dinâmica de apontamento e teceu elogios ao amigo.

Guipa já contou para todos que seu grande fechamento é Catia, entre tapas e beijos, a fraternidade foi criada na Casa Verde, da primeira fase do jogo. Hadad também trouxe amizades da Vila para a Mansão. O empresário deixou claro que está jogando com MC Mari e passa o dia conversando com Fernando. Porém, ele afirmou que Lizi não está mais entre suas prioridades.

Hadad conversa com Mc Mari, sobre a decisão de Lizi no jogo 🎮💬 #TretaNaMansão pic.twitter.com/AfrrgM7ZRa — A Grande Conquista (@agconquista) May 14, 2024

Perceberam que não há grupos definidos até o momento? Os Conquisteiros estão espalhados, e suas prioridades não são as mesmas dos amigos. Será que com a aproximação da Zona de Risco o cenário muda?

share Após 18 dias de muito perrengue na primeira fase de A Grande Conqusita 2, chegou o momento dos 20 participantes são oficialmente Conqusiteiros e poderão desfrutar os mimos e luxos da cobiçada Mansão. Apesar do conforto, não vai faltar barraco para agitar os competidores da segunda fase do reality. Conheça, a seguir, detalhes do ambiente que vai abrigar os seus participantes favoritos