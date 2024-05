Novidades |Do R7

Entenda o motivo do choro de Guipa em A Grande Conquista O jornalista abriu o coração para Edlaine e Kaio: ‘Deu até vontade de chorar’

Ele ficou emocionado ao ser ouvido pelos Conquisteiros ( Edu Moraes/RECORD)

A convivência não é fácil, e mesmo em uma Mansão com 20 moradores, algumas pessoas têm se sentido sozinhas em A Grande Conquista. Na manhã desta terça (14), Guipa conseguiu desabafar com Edlaine e Kaio Perroni sobre os sentimentos conflitantes. Ele chorou e se emocionou ao perceber que os colegas estavam ouvindo sem julgamentos. Será que vem um novo trio por aí?

O jornalista contou que estava bem, até acontecer a dinâmica de apontamento: “Até estava batendo na tecla de que não tinha opção de voto”. Depois do bafafá entre ele, Taty Pink, Rambo e Bruno Cardoso na atividade, Guipa contou que teve crises de ansiedade: “Fui chamado de mentiroso!”

Edlaine e Kaio ouviram atenciosamente o jogador e concordaram que a convivência estava difícil na Mansão: “Eu não consegui dormir hoje”, revelou a competidora, a primeira a se levantar. Guipa disse que a colega era uma “grata surpresa” para ele: “Além de te achar uma das pessoas mais claras no jogo, de maior coração, o fato de você estar trocando essa ideia comigo, me dá até vontade de chorar”.

Sobre Kaio, Guipa comentou que alguém falou sobre votar no militar, e o jornalista prontamente negou: “Só o fato de vocês estarem sentados, olhando para mim e sem pressa de levantar, já ganharam meu respeito 10 vezes mais”, disse com voz embargada.

Guipa abraçou os novos amigos e Kaio aproveitou para brincar, dizendo que inveja a disposição do jornalista de treinar em um clima frio como o de terça. Eles tiraram as camisas e se divertiram comparando os ‘shapes’: “A audiência do PlayPlus está subindo”, zombou Edlaine.

Ela foi para a cozinha, preparar o café da manhã, e Kaio ficou com Guipa na área externa: “Conta comigo, e se um dia você ver que eu pisei na bola, ou fiz algo errado, pode me falar, eu preciso da sua ajuda. Você é muito humano, me ajudou de coração”, falou o jornalista em meio às lágrimas.

Veja:

Guipa chora ao abraçar Kaio 🥺



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/bSAY5xiViX — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 14, 2024

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Conheça detalhes da Mansão de A Grande Conquista 2:

