Privilégios? Baronesa e Rambo assistem vídeos de outros jogadores falando mal deles Os Donos da Mansão da semana deram uma olhadinha no que andam falando deles no reality

Alto contraste

A+

A-

Privilégios? Baronesa e Rambo assistem vídeos de outros jogadores falando mal deles Os Donos da vez tiveram uma sessão de cinema pra lá de especial: olhadinha no que andam falando deles

Os Donos da Mansão de A Grande Conquista 2 têm muitas mordomias no confinamento e uma delas é receber informações privilegiadas. Os mandachuvas da semana, Baronesa e Rambo, foram convidados por Fred, a inteligência artificial, para uma sessão de cinema particular.

Baronesa assistiu ao vídeo comprometedor de Dona Geni chorando na Vila. Na gravação, a mãe da campeã de A Fazenda 15 diz que Baronesa finge ser boazinha, mas toda vez fica “lambendo” os Donos. “Eu não estava lambendo Dono nenhum”, rebateu a Mãe de MC Gui.

Já Rambo viu Fernando desaprovando sua postura no jogo com outros colegas. Na cena, Fernando diz que a pessoa que prega paz e amor e, ao mesmo tempo, balança a barra de ferro para Maysa desequilibrar na última prova da Vila é uma pessoa contraditória. Depois, Rambo comentou com Baronesa que ouvir o discurso do Fernando não foi surpresa, pois ele já imaginava.

A dupla não perdeu tempo em considerar sua indicação para a Zona de Risco e depois de muito debate, eles apostaram suas fichas em Hideo.“Para mim, está super claro [que é Hideo], comentou Rambo com a sua dupla de Donos. Será?

Publicidade

Assista ao momento:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Após 18 dias de muito perrengue na primeira fase de A Grande Conqusita 2, chegou o momento dos 20 participantes são oficialmente Conqusiteiros e poderão desfrutar os mimos e luxos da cobiçada Mansão. Apesar do conforto, não vai faltar barraco para agitar os competidores da segunda fase do reality. Conheça, a seguir, detalhes do ambiente que vai abrigar os seus participantes favoritos