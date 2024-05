Anahí Rodrighero |Do R7

Anahí imita Rachel Sheherazade e diverte os Conquisteiros Além da apresentadora, a empresária brincou com os trejeitos de Rambo e Cel; confira!

Anahí imita Rachel Sheherazade e diverte os Conquisteiros Os colegas caíram na risada com a brincadeira (reprodução playplus)

Durante um momento de descontração entre os participantes de A Grande Conquista 2, Anahí surpreendeu a todos ao exibir seu talento para imitações. A empresária imitou a apresentadora do programa, Rachel Sheherazade, e arrancou gargalhadas dos colegas.

“Eu sei até imitar a Rachel Sheherazade. Sério. A Rachel sabe que eu amo ela, é minha amiga”, comentou Any. Logo em seguida, Any começou a brincar com os trejeitos da apresentadora e dizendo: “Sem sabonetar, hein, Conquisteiros. O que você acha de tal coisa, Conquisteiro?.”

No entanto, ela não parou por aí e também copiou o jeito de falar de outros colegas de confinamento. “Eu estou aqui pra fazer o bem, essa é a minha verdade”, disparou mostrando como é o jeito de Cel.

Assista à cena:

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

