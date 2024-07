Guipa é o décimo terceiro eliminado da Mansão de A Grande Conquista, com 14,94%

‌



Guipa teve uma trajetória repleta de tretas e posicionamentos Edu Moraes/RECORD

Não deu para o Guipa! O competidor foi eliminado com singelos 14,94% dos votos na 12ª Zona de Risco da Mansão de A Grande Conquista. Ele saiu na reta final do jogo, após disputa contra Cel, Hadad e Rambo.

Guipa caiu na berlinda após ser puxado por Rambo. O humorista venceu a prova final com Kaio, e a dupla pôde escolher com quem gostaria de enfrentar a Zona de Risco. O Top 8 foi dividido em duas berlindas. Rambo chamou Cel, Guipa e Hadad para enfrentar o julgamento do público. O militar optou por Fê, Hideo e Taty.

Trajetória de Zonas

Após ser salvo pelo público na primeira Zona de Risco da Mansão, o jornalista deu uma sossegada e evitou brigas efusivas. Porém, já na segunda votação, Guipa caiu em uma confusão! Ele tinha recebido quatro votos, assim como Anahí Rodrighero, e Fellipe Villas o alertou de que se o jornalista tivesse indicado a colega, não correia o risco de empate.

Guipa não votou em Any, pois queria indicar Mari. Por sorte, Hadad era o Dono menos votado e desempatou a favor do amigo. Depois do votatório, Guipa percebeu a atitude precipitada e caiu a ficha de como ele tinha se colocado em risco. No dia seguinte, ele comentou sobre o “alerta” de Fellipe para alguns amigos, Any escutou e chamou o policial de cobra. Fellipe ficou muito bravo com Guipa, e o jornalista recebeu a fama de “leva e traz”.

Ele decidiu voltar a ficar quietinho um tempo, se acertou com Catia Paganote e focou em reconstruir laços com os Conquisteiros.

Próximo da quarta votação, a rivalidade com Rambo voltou à cena. Eles trocaram farpas durante a semana, e Bruno Cardoso também voltou a criticar o jornalista. Na formação da Zona de Risco, Guipa levou votos de Rambo, Bruno, Brenno Pavarini e Cel. O último pegou ele de surpresa, pois ambos conversavam muito no dia a dia.

Como o mais votado da noite, ele participou da Prova da Virada com as Donas Edlaine e Lizi, a ex-peoa de A Fazenda venceu e colocou Kaio Perroni em seu lugar. O jornalista foi salvo pelo público!

Do lixo ao luxo, Guipa foi convidado por Fellipe para ser o sexto Dono da Mansão com o policial. O Conquisteiro adorou o mandato, mas acabou sendo o mandachuva mais votado, e foi para sua terceira Prova da Virada! Por lá, ele teve sorte e conseguiu escapar da berlinda, colocando Kaio em seu lugar.

O Conquisteiro estava feliz da vida de ter escapado da Zona de Risco, e contou com alguns dias de tranquilidade. Até que após a Festa Detetive, Hadad fez uma brincadeira com o jornalista colocando pasta de dente na mão dele. Guipa se sujou e os colegas riram, ele se sentiu humilhado e deu o troco, sujando as roupas e a cama do amigo. Em seguida, se desentendeu com Kaio e jogou pasta de dente na cara do militar.

As ações do jornalista o levaram a receber quatro votos na sétima formação da Zona de Risco. Ele empatou com Rambo, e Kaio, que era o Dono salvo, escolheu que ajudar o humorista.

Já na décima primeira votação, durante a dinâmica do Resta Um, Guipa sobrou e acabou ocupando a quarta vaga da Zona de Risco relâmpago. O jornalista não se deu bem na Prova da Virada, mas foi salvo pelo público!

Dessa vez, a sorte não se repetiu a favor do jornalista. Como fica a reta final sem um dos grandes protagonistas do jogo?

Relembre a trajetória dele no programa:

Brilhou como um diamante! Guipa foi um dos participantes mais intensos de A Grande Conquista 2! Desde que pisou na Vila, o jornalista deu valor a cada segundo do jogo e mergulhou de cabeça no reality. Ele protagonizou o primeiro beijo, tretas de tirar o fôlego e fez amizades verdadeiras. Relembre a trajetória do Conquisteiro!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

