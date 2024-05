Novidades |Do R7

Guipa tece críticas sobre Rambo: ‘Quis crescer com inverdades’ O jornalista comenta que percebeu na dinâmica que o humorista sabe jogar

Rivais desde a Vila, Guipa e Will Rambo já tiveram diversos momentos de embates e pedidos de desculpa em A Grande Conquista 2. Mas parece que tudo mudou entre os jogadores depois da dinâmica de apontamentos no domingo (12).

Na Casa Verde, Guipa falava que Rambo só entendia o que fazia sentido e o que era conveniente e isso já era motivo de treta entre os dois. Já na Mansão, eles baixaram a guarda e fizeram as pazes. O jornalista até aconselhou o humorista com dicas para se posicionar e ter mais malícia no jogo. “Eu não sei jogar”, revelou Rambo na ocasião.

Nesta segunda (13), Guipa conversou com Cel sobre fatos que o desagradaram na dinâmica. Segundo Guipa, Rambo cresceu para cima dele na dinâmica Cara a Cara e percebeu que o ex-rival sabe jogar, diferente do que ele disse na fase da Vila. “Eu cheguei à conclusão que ele joga e ontem ficou claro”, comentou o jornalista. Guipa ainda disse que Rambo quis crescer pra cima dele com inverdades. “Ninguém é bonzinho aqui não”, concluiu.

Assista ao momento:

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h.

