Hadad alfineta Cel: ’Cara feia é fome’

Cel e Hadad se estranharam novamente na Mansão (Montagem/R7)

Os ânimos na Mansão de A Grande Conquista 2 ficaram exaltados quando Cel e Hadad deram continuidade na briga entre eles. O embate começou quando Cel desabafou com Dona Geni sobre sua relação conturbada com Hadad, afirmando que se tornará o “pesadelo” do Conquisteiro.

“Quem procura acha. Ele estava tentando procurar um problema em mim, e sabe o que encontrou? O seu próprio pesadelo”, disparou Cel. Logo depois, Hadad entrou na cozinha e reclamou que o rival estava o encarando a manhã inteira. “Cara feia para mim é fome”, disse Hadad exaltado.

Cel não se deixou abalar e respondeu afirmando que não tem “nem um pouco de medo” do seu adversário.

Em seguida, Dona Geni compartilhou com Catia que o ex-Power Couple tem uma espécie de fixação em Cel desde a fase da Vila: “Ele tem marcação com ele”, disse. A ex-Paquita, por sua vez, recordou que o motivo foi um comentário feito por Cel sobre a namorada de Hadad, que faleceu.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h.