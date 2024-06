Alto contraste

Hadad diz que Any não entende nada de A Grande Conquista O empresário criticou a postura de Any para os colegas (reprodução playplus)

O burburinho rolando solto! Hadad não economizou críticas à estratégia de Any em A Grande Conquista 2. Durante uma conversa sobre o jogo com Lizi, Fernando e De Albú, ele afirmou que a empresária “não entende nada de jogo”.

Os Conquisteiros estavam papeando sobre a diferença entre os realities shows da RECORD. “A grande diferença que eu vejo de A Fazenda para cá, é um ato mais estratégico”, comenta Hadad. Para exemplificar, o ex- Power Couple disse que Any tem total perfil de que não entende nada do jogo. “O perfil dela é brigar com todo mundo. Ou seja, ela quer se vangloriar nos embates”, criticou.

Além disso, ele questionou como Any agiria se ganhasse uma Prova do Dono, sugerindo uma falta de visão estratégica. Para Hadad, o jogo vai além dos embates e tretas: “Aqui a grande diferença é o ponto “mente”. Aqui não é só apontar e discutir. Aqui é você se comprometer, jogar e ter estratégia, concluiu o empresário.

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD.

