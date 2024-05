Hadad e Kaio: o que esperar dos novos Donos da Mansão?

Alto contraste

Hadad e Kaio dividem o comando da Mansão na semana (Montagem/R7)

A gestão da Mansão desta semana de A Grande Conquista 2 ficará sob os comandos de Hadad e Kaio, e promete movimentar o jogo. Os dois têm aliados e estratégias de jogo divergentes. O que podemos esperar dos novos Donos da Mansão?

A Prova dos Donos, que determinou a transferência de poder, exigiu uma memória afiada para identificar as pirâmides nas cores apropriadas, cuidadosamente dispostas em uma prateleira. Além disso, foi necessária sorte para que esses objetos encontrados tivessem um peso maior do que os de seus adversários. Hadad somou mais peso com as pirâmides e levou o título de Dono da Mansão.

Em seguida, o empresário escolheu, por estratégia, Kaio para ocupar o segundo posto de mandachuva da semana. Hadad explicou que optou pelo participante para saber também se ele vai continuar “mantendo a postura” de quem não forma grupo, ou irá se aproximar de pessoas para evitar a Zona de Risco.

Kaio dividiu com Edlaine percepções sobre as estratégias de Hadad: “Ele me colocou aqui para me colocar na Zona de Risco’, desabafou. Já Hadad dividiu com aliados que escolheu Kaio para movimentar o jogo. “A gente trouxe um cara que realmente joga, independente de estar certo ou errado”, justificou.

Ainda no quarto com Edlaine, Kaio ensaiou sua justificativa para convencer Hadad de indicar, em consenso, a Lizi. “Você me disse que não tem grupo, então, está na hora de você me provar”, disparou.

A primeira decisão da dupla foi sobre quem iria para a suíte dos Donos: Edlaine, MC Mari e Fernando. Eles também já definiram as tarefas da Mansão.

Logo após o começo do comando, a dupla partiu para conversas sobre a próxima Zona de Risco. “Liziane!”, disparou Kaio imediatamente depois que Hadad pediu para ele indicar um participante. Hadad, não concordou com o nome citado. No entanto, o empresário indicou Any como possível nome para a Zona de Risco. “É uma pessoa que está perdida, uma pessoa sem pauta”, justificou a escolha. Os dois continuaram o debate, mas não definiram um nome em comum.

Na área da piscina, MC Mari perguntou para o aliado Hadad como tinha sido a conversa. O empresário explicou que vão levantar mais dois nomes para entrar em um consenso. “A mesma visão que ele tem de Liziane, eu tenho de Any”, comparou o empresário.

Será que alguém vai ceder ou eles vão encontrar um alvo em comum?

Será que alguém vai ceder ou eles vão encontrar um alvo em comum?