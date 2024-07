Hadad é o vice-campeão de A Grande Conquista, com 35,19% dos votos O empresário enfrentou a última Zona de Risco com Fê, Kaio e Rambo Novidades|Do R7 19/07/2024 - 00h37 (Atualizado em 19/07/2024 - 00h39 ) ‌



O empresário teve uma trajetória repleta de opinião e embates no reality Antonio Chahestian/RECORD

O segundo lugar é de Hadad! O empresário se tornou o vice-campeão de A Grande Conquista 2, com 35,19% dos votos. O jogador travou disputa complicada contra Fê, Kaio e Rambo. Com personalidade forte e jogo estratégico, ele garantiu uma legião de fãs e deixou seu nome gravado para sempre no reality completaço.

Hadad chegou ao Top 4 após sobreviver à penúltima Zona de Risco da Mansão, contra Cel, Guipa e Rambo. Ao longo da jornada, o empresário se destacou na Vila, foi Dono da Mansão, venceu Prova da Virada, brilhou nas atividades de apontamento e travou diversos embates.

Trajetória

O empresário já chegou na Vila arrumando treta e arrasando corações! Protagonizou a primeira discussão da temporada, ao criticar uma escolha de MC Jey Jey. Depois, se aproximou de Cacau lá na Casa Laranja e os colegas de confinamento especularam um possível romance entre os dois. A ex-Conquisteira chegou a admitir que tinha sentimentos por ele, mas ele deixou claro que só queria amizade. Pouco depois, Cacau desistiu do programa alegando saudades do filho, mas alguns moradores sugeriram que o empresário que ocasionou a sua desistência.

Jogador nato com experiência em outros realities, Hadad conquistou o coração do público e foi um dos preferidos na quarta Zona de Risco da Vila, indo direto para a vaga requisitada da Mansão.

Por lá, o empresário planejou estratégias, fez amigos e claro, tretou com os adversários. Entre os embates, os mais fortes foram contra Cel, Lizi, Any, Kaio e Brenno.

A rivalidade com Cel surgiu quando o influenciador disse ao empresário que ele havia “perdido o amor”. Logo, Hadad se irritou porque lembrou da sua namorada, Luana Andrade, que faleceu em 2023. Por conta do episódio, eles discutiram diversas vezes, mas próximo da reta final do jogo, se acertaram definitivamente. Os outros embates giraram ao redor do jogo.

Durante o período de confinamento, Hadad falava com orgulho que seu jogo era individual. Com isso, ele conquistou o cargo de mandachuva duas vezes. O empresário apostou tudo nessa estratégia, mas no meio do caminho, encontrou um amigo para a vida inteira. Fê foi um alicerce para Hadad, cuidava do parceiro e estava sempre a postos para ajudá-lo. Eles chegaram juntos à final.

O Conquisteiro enfrentou quatro Zonas de Risco na Mansão, em todas foi salvo pelo público. Na última votação da temporada, Hadad ocupou o segundo lugar entre os mais votados.

Relembre a trajetória de Hadad:

Hadad deu o nome em A Grande Conquista 2! Ele protagonizou momentos marcantes, fez amizades, planejou estratégias e claro, criou embates com os seus adversários, entregando aquele entretenimento que todo mundo ama. Relembre os melhores momentos do Conquisteiro!

