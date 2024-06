Guipa, Hadad e Lucas de Albú estão na sétima Zona de Risco da Mansão

Novidades |Do R7

Alto contraste

A+

A-

QUEM VOCÊ QUER QUE FIQUE? VOTE AGORA NO R7.COM Antonio Chahestian/RECORD





Sétima Zona de Risco, check! Nesta quarta (26), A Grande Conquista no clima de circo para mais uma Prova da Virada. O desafio é a oportunidade perfeita para alterar os rumos do jogo, já que o vencedor se livra da eliminação e ainda coloca o adversário em apuros. Desta vez, Guipa, Hadad e Lucas de Albú vão encarar o veredito do público, e um deles se despedirá da chance de se tornar um milionário.

A Prova da Virada exigiu boa mira de Brenno, Lucas de Albú e Guipa. Brenno se deu bem e escolheu Hadad para ocupar o seu lugar na Zona de Risco. O eliminado será anunciado no programa ao vivo nesta quinta (26). Vote em quem você quer que permaneça no jogo no R7.com!

Formação da Zona de Risco:

Publicidade

No desafio, os competidores foram suspensos em um trapézio de circo e foram impulsionados pelos seus ajudantes até acertarem os alvos em movimento. Foram três miras, com pontuações distintas e em formato de boca de palhaço, que ficaram em constante movimento de “sobe e desce”, de forma alternada. O participante que somou a maior pontuação em cinco minutos e venceu a prova foi Brenno.

Abrindo os trabalhos, Guipa foi o primeiro a acertar o alvo junto com a sua dupla Hadad. Ao total, ele acumulou nove pontos. Depois, foi a vez de Brenno com a ajuda de Rambo. Ele conseguiu completar 24 pontos. O último a lançar as bolinhas ao alvo foi De Albú, que atingiu apenas quatro pontos.

Publicidade

Como manda a regra do jogo, o campeão da Prova da Virada teve que colocar um jogador em seu lugar. Brenno escolheu Hadad: “Visando a minha estratégia, hoje vai o Hadad”, justificou.

Quem você quer salvar na Zona de Risco? Corre lá no R7.com!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Ele chegou! A Grande Conquista 2 é muito mais do que um simples reality show, é uma verdadeira fábrica de pérolas linguísticas! Vamos começar pelos termos exclusivos do programa que dão um toque único a toda essa diversão caótica em busca do prêmio milionário. Confira os termos e expressões da nova temporada!