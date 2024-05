Alto contraste

Hadad, Lucas de Albú e Vinigram estão na terceira Zona de Risco da Mansão Quem você quer que fique? Vote agora no R7.com

Zoneados com sucesso! A Prova da Virada é a oportunidade perfeita para mexer na Zona de Risco, já que o vencedor do desafio se livra da berlinda e ainda coloca o adversário no seu lugar. Dessa vez, Hadad, Lucas de Albú e Vinigram vão enfrentar a decisão do público e um deles se despedirá do programa e do prêmio milionário de A Grande Conquista 2.

A Prova da Virada exigiu agilidade, raciocínio e memória do trio de Conquisteiros, Cel se deu bem e escolheu Vinigram para ocupar o seu lugar na Zona de Risco. O eliminado será anunciado no programa ao vivo nesta quinta (30). Vote em quem você quer que permaneça no jogo no R7.com.

Formação da Zona de Risco

Na primeira etapa, o trio teve que organizar cubos para formar o nome do programa com a plataforma em movimento.

Em seguida, eles se direcionaram para a segunda plataforma com uma missão: encaixar diferentes peças em uma estrutura de varetas.

Já a última etapa consistia em montar um quebra-cabeça de sete peças. Cada um deles precisou retirar a anilha, que estava presa acima da cabeça e colocar em um porta-fichas para finalizar a prova. O fim de prova foi emocionante com os três na última etapa sincronizados, mas quem se livrou da berlinda por ser mais veloz foi Cel.

Como manda a regra do jogo, o campeão da Prova da Virada teve que colocar um jogador em seu lugar. Cel virou o jogo e escolheu Vinigram. “Ele não entende o meu jogo”, justificou.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

