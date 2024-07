Hideo é o décimo quinto eliminado da Mansão de A Grande Conquista, com 2,31%

‌



Ele enfrentou a primeira e última berlinda da Mansão Antonio Chahestian/RECORD

Hideo se salvou até o último segundo e chegou ao Top 8 sem nunca ter enfrentado uma berlinda na Mansão! Na reta final de A Grande Conquista, acabou caindo na Zona de Risco com Fê, Kaio e Taty, levando a pior. O participante recebeu apenas 2,31% dos votos e se tornou o mais novo ex-Conquisteiro do pedaço.

Ele caiu na berlinda após ser puxado por Kaio! O militar e Rambo venceram a super prova final, e por esse motivo, se tornaram os cabeças de chave de suas Zonas de Risco, e ainda puderam escolher quem gostariam de enfrentar. Kaio optou por Fê, Hideo e Taty.

Trajetória

Além de cantor, Hideo também é professor de japonês. A paciência e tranquilidade que ele adquiriu na profissão, ajudaram a manter a calma nos momentos mais tensos do confinamento. Talvez por esse motivo, seu único embate no jogo foi com Lucas de Albú, em uma discussão inevitável.

Hideo venceu a terceira Troca de Poder e convidou de Albú para dividir o cargo. Ele acreditava que conseguiria chegar a um consenso com o colega, por isso o escolheu. Porém, os mandachuvas tiveram trabalho para encontrar um nome que agradasse ambos, e o cantor se sentiu pressionado por Lucas para mandar o amigo Cel para a Zona de Risco. Eles votaram no influenciador, mas Hideo deixou claro que estava incomodado.

Durante o voto, ele disse que o nutricionista se aproximava das pessoas por interesse. O rival rebateu, alegando que o professor era “manipulado”. A briga rendeu!

Esse foi o único atrito de Hideo no reality, pois ele conseguia contornar as situações sem entrar em grandes confusões. O cantor passava a maioria do tempo brincando e cantando com os amigos, mandou muito bem no comando da cozinha em diversos Donados, e se divertiu nas festas.

Na época da Vila, os moradores da Casa Azul duvidaram que Hideo conseguiria uma vaga na Mansão. Ele calou a boca dos adversários, não só chegando à segunda fase do jogo, mas quase encostando na final do programa!

Relembre a trajetória dele no reality:

Fim de jogo para Hideo! Embora tenha preferido o silêncio como sua estratégia principal, o professor não deixou de participar do jogo e protagonizar confusões. Ele elaborou estratégias, fez amizades e chefiou a Mansão. Relembre a trajetória do ex-Conquisteiro!

Prepare-se! A final de A Grande Conquista 2 vai ao ar nesta quinta (18), a partir das 22h30, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus e assista à temporada quando e onde quiser!

