Novidades |Do R7

Kaio desabafa sobre relação com Geni: ‘Sentimento não se avalia’ Hadad contou para o assessor que a mãe da campeã de A Fazenda chorou por ele; entenda

Alto contraste

A+

A-

Kaio e Hadad conversam na suíte dos Donos

O clima na Mansão de A Grande Conquista 2 ficou tenso quando Hadad contou para Kaio que Dona Geni chorou por ele. Os dois eram mais próximos na fase da Vila, mas se afastaram quando a segunda fase do jogo começou.

No quarto dos Donos, o assessor ficou visivelmente estressado após Hadad mencionar a suposta tristeza de Dona Geni por sua ausência. “Ela falava pelos quatro cantos da casa que já chorou porque sentia falta de você”, contou Hadad.

Em resposta às palavras do empresário, Kaio disse que não queria falar do assunto e Hadad insistiu. “Não gosto quando avaliam a minha relação com a Dona Geni. Porque eu não sou obrigado a provar a ninguém qual o meu sentimento em relação a ela. A protejo da maneira que eu acho que devo”, rebateu Kaio ao justificar que sentimento não se avalia.

Veja o momento:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.