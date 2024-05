Kaio e Hadad se revoltam com rivais que detonaram os Donos da Mansão em vídeos

Alto contraste

A+

A-

Os mandachuvas ficaram com a pulga atrás da orelha após vídeos dos Donos (Reprodução/PlayPlus)

A melhor parte de ser Dono da Mansão de A Grande Conquista, além dos mimos da suíte, é receber vídeos comprometedores de rivais! Nesta segunda (20), Kaio Perroni e Hadad assistiram às cenas de Vinigram, Cel e Rambo detonando os mandachuvas. Eles ficaram com sangue nos olhos!

Após uma madrugada recheada de barracos, os Donos da Mansão foram acordados para receberem os vídeos. Na TV da suíte, Kaio recebeu a cena de Vinigram falando mal de algumas atitudes do militar. Já Hadad, assistiu ao rival Cel tecendo críticas ao seu respeito com Rambo.

O conteúdo dos vídeos será mostrado no programa, mas o público pode ficar por dentro dos desdobramentos acompanhando a revolta dos mandachuvas.

Kaio chamou Edlaine Barboza para contar tudo e disparou: “Falou que eu soltaria sua mão, e só ficaria do seu lado enquanto fosse conveniente”. Segundo o militar, o cantor disse que Kaio já “soltou a mão” de Brunna Bernardy na Vila e de Dona Geni na Mansão.

Publicidade

O Conquisteiro também escutou sobre a Zona de Risco: “A Liziane falou que sou uma opção de voto. [...] Estava Hadad, ele e Lizi conversando sobre voto, o Fê só observanto. Se isso não é uma caracterização de grupo, não sei o que é”.

Edlaine perguntou como Kaio estava se sentindo e ele respondeu que está revoltado com a falsidade do grupo, que não fala nada na cara dele.

Publicidade

Assista :

"Tô revoltado", dispara Kaio após assistir vídeo em que conquisteiros falam dele 🤯



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX! pic.twitter.com/tMr0fvyAvt — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 20, 2024

Já Hadad, se reuniu com Fernando Sampaio e MC Mari para fofocar sobre os vídeos: “Ele fala que eu tenho ranço dele desde a Vila e não sabe o porquê. Que fico olhando para ele com cara muito feia, de bravo. [...] Ai o Rambo fala que é a força do olhar, o Hadad olha assim para as pessoas que ele quer eliminar”.

Publicidade

Hadad reforçou o motivo de seu voto em Cel:

Hadad explica voto em Cel e fala do jogo do influenciador 🗣



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX! pic.twitter.com/o3d3PIT7QJ — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 20, 2024

Eita, será que os vídeos vão mudar os rumos da votação?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Foco nos detalhes! Sheherazade usa acessórios para valorizar os looks:

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A semana de Rachel Sheherazade em A Grande Conquista foi marcada por figurinos super elegantes e modernos, todos com algo importante em comum: o poder dos detalhes! A apresentadora valorizou as roupas com joias, cintos e pequenos truques de styling. Confira!