Kaio Perroni é o campeão de A Grande Conquista, com 51,83% O militar garantiu R$ 1 milhão ao vencer a disputa acirrada contra Fê, Hadad e Rambo Novidades|Do R7 19/07/2024 - 00h15 (Atualizado em 19/07/2024 - 00h21 ) ‌



O Conquisteiro teve uma trajetória repleta de desafios no reality Edu Moraes/RECORD

Selva! Kaio Perroni venceu A Grande Conquista com 51,83% dos votos. O militar disputou a preferência do público contra Fê, Hadad e Rambo. Ele garantiu R$ 1 milhão no bolso e pegou as malas rumo à próxima missão: receber todo o carinho dos fãs e do público fora do reality!

O militar chegou ao Top 4 do reality após sobreviver à última Zona de Risco do jogo! Mas não pense que a trajetória dele foi fácil, Kaio foi para cinco berlindas na Mansão, enfrentou grandes rivalidades e mostrou resiliência ao perder os amigos nas eliminações, e mesmo assim, se manter forte.

Amizades de milhões

Ele teve três grandes amigos no jogo! Edlaine foi sua parceria inseparável, eles subiram juntos para a Mansão e não se desgrudavam. A dupla se entendia em todos os assuntos e tinham os mesmos rivais. Quando ela foi eliminada, Bruno se tornou a “casca de bala” de Kaio. O palhaço completava o militar, e eles protagonizaram momentos muito divertidos juntos!

Dona Geni também era fechamento do militar! A mãe de Jaque Grohalski era conhecida dele fora do reality, pois sua filha namorou o melhor amigo de Kaio, Lucas Souza. Com a aproximação de Edlaine e Bruno, o militar acabou se afastando um pouco da amiga e foi criticado pelos moradores da Mansão. Apesar disso, o carinho entre os dois continuou intacto.

Treta interminável

Kaio e Brenno subiram para a Mansão com uma boa relação, brincavam juntos e se divertiam à beça. Porém, com a aproximação maior de Edlaine com o militar, o modelo ficou se sentindo “deixado de lado” pelos amigos, e foi aí que o caldo entornou.

Brenno começou a conversar mais com MC Mari, com quem Kaio tinha rixa, e até falou mal do ex-amigo para a cantora. Kaio soube, brigou com Brenno, e Edlaine tomou partido do militar, rachando de vez a amizade.

A influenciadora e Kaio viraram rivais de Brenno, e o modelo se aproximou ainda mais de Lizi após saída de Vinigram e MC Mari. Quando a treta era com Kaio e Brenno, Edlaine e Lizi interferiam para defender seus respectivos amigos, e o contrário idem.

Viveu intensamente

Kaio teve uma porção de momentos emocionantes no jogo: levou pasta de dente na cara em briga com Guipa, foi Dono duas vezes, ganhou Prova da Virada, triturou os rivais em atividades de apontamento, deu muitas risadas e até dançou várias vezes com sua inimiga declarada, Lizi, em festas.

Uma coisa não dá para negar, o militar foi protagonista do início ao fim do jogo!

Relembre a trajetória de Kaio no reality:

Missão dada, missão cumprida! A missão de Kaio Perroni em A Grande Conquista foi finalizada! O militar encarou o desafio com garra e coragem, conseguiu vaga na Mansão, cargo de Dono e protagonizou tretas acaloradas. O Conquisteiro também mostrou um lado super carinhoso com Dona Geni e Edlaine Barboza, suas melhores amigas. Reveja a trajetória dele no reality!

