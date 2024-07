Kaio Perroni revela segredo para vencer A Grande Conquista: “Seja você mesmo” Campeão da segunda temporada explica se amizade com Lucas Souza influenciou na vitória, e detona Brenno Novidades|Do R7 19/07/2024 - 16h58 (Atualizado em 19/07/2024 - 17h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vencedor de A Grande Conquista 2, Kaio dá recado: "Seja você mesmo" RECORD/Antônio Chahestian

Kaio Perroni foi o vencedor da segunda temporada de A Grande Conquista, com 51,83% dos votos do público. A grande final aconteceu na noite de quinta-feira (18), ao vivo. Kaio chegou ao último dia do reality, com Fernando, Hadad e Rambo. Após quase três meses de confinamento, ele levou para casa o prêmio de R$ 1 milhão.

Em entrevista exclusiva à equipe de comunicação da RECORD, o novo campeão fala da emoção de vencer o programa, revela se a amizade com Lucas Souza ajudou na sua vitória: “Não posso ser hipócrita e dizer que não influenciou. Claro que influencia o contato que tive com o Lucas, a nossa amizade”. Durante o bate-papo, ele ainda detona Brenno: “Foi decepção atrás de decepção. Com certeza, não quero contato com ele aqui fora”.

Confira a entrevista:

Por que você decidiu participar de A Grande Conquista?

Esse sonho surgiu da minha amizade com o Lucas Sousa, participante de A Fazenda 15. Quando ele saiu, ele começou a me contar e eu acompanhei, trabalhei nesses bastidores de A Fazenda. Aflorou essa vontade de participar, esse sonho de viver essa experiência que ele contava com tanta empolgação. Decidi me arriscar. O tão sonhado prêmio eu consegui conquistar.

Publicidade

O que você pensou quando a Rachel anunciou o seu nome como vencedor?

O que eu mais pensava era: “olha pra mim e diz meu nome, por favor”. Eu me cobro muito, sempre tive esse lado de muita insegurança e cobrança. Como lá dentro do jogo aconteciam várias coisas, muitas pessoas viam, em mim, essa esperança, que eu pudesse representar os participantes que ali passaram, que estavam ao meu lado. Eu me cobrava nesse sentido.

Já caiu a ficha para você dessa mudança dos bastidores para vencedor do reality?

Para ser bem sincero, não. Foi tudo muito rápido e natural. A ficha ainda não caiu muito bem.

Publicidade

O que fez você ganhar, já que estava em uma final bem disputada?

Acredito que a autenticidade. Muitos participantes ali deixaram de ser eles mesmos dentro do jogo e eu busquei sempre me opor a isso, sendo o que eu sou. Nós somos muito bons se formos nós mesmos.

Kaio, é a sua primeira vez participando de um reality. Foi sorte de principiante ou você tinha uma estratégia definida para ganhar?

Fui viver. Entrei ali com o que eu acreditava ser certo ou errado e me posicionei mediante aquilo. Foi apenas eu sendo eu mesmo.

Publicidade

Você acha que a sua vitória se deve também a sua amizade com o Lucas?

Não posso ser hipócrita e dizer que não influenciou. Claro que influencia o contato que eu tive com o Lucas, a nossa amizade, essa participação me deu uma certa visibilidade, que foi o que proporcionou chegar. Tenho muita convicção que se eu não tivesse agradado às pessoas que me acompanhavam, elas não estariam comigo até o final. Acredito que, de alguma forma, eu pudesse ter prendido essa visibilidade e esse público comigo.

Ainda falando sobre sua amizade com o Lucas, você acompanhou a trajetória dele durante A Fazenda. Você conseguiu pegar alguma dica com ele sobre realities antes de participar?

Quando ele foi, eu que dei um conselho para ele. Eu falei: “seja você mesmo”. Eu acabei seguindo meu próprio conselho.

Você ia muito bem nas provas, mas também era muito bom na hora da briga. Você se arrepende de alguma lá dentro?

Vou ser sincero. Não me arrependo de nada. Foi tudo incrível. Foi tudo como tinha que ser. Segui meu coração. Errei, obviamente, às vezes me excedi também, mas segui aquilo que tinha que ser.

Quem você não quer amizade aqui do lado de fora?

O Brenno. Nós tínhamos uma boa relação na Vila, mas, na Mansão, foi decepção atrás de decepção. Com certeza, não quero contato com ele aqui fora. Eu tinha uma visão dele na Vila, ele se mostrou ser uma pessoa muito amiga, um cara muito inteligente, de bom posicionamento. Quando ele chegou na Mansão, foi uma decepção muito grande. Eu vi um outro Brenno, uma outra postura, não compactuei com os posicionamentos dele, isso fez com que a gente se afastasse e depois fez com que ele se voltasse contra mim, de imediato. Isso foi uma decepção muito grande.

Você imaginava que a sua torcida fosse tão grande?

Não imaginava. Fiquei muito feliz, principalmente quando eu recebi o bilhete dourado dizendo que eu estava com a minha vaga garantida na Mansão. Para mim, ali foi, literalmente, sair do fundo do poço e alcançar o céu.

Qual dica você dá pra quem quer participar de um reality?

Com essa experiência que eu vivi lá dentro, a melhor dica que eu posso dar para alguém é: “seja você mesmo, independente do que acontecer”. Lá dentro, muitas coisas acontecem e você acaba se contaminando pelo ambiente e depois pode vir uma frustração. Seja você mesmo até o final, que você não vai se arrepender de nada.

Relembre a trajetória da Kaio em A Grande Conquista:

Publicidade 1 / 21 ‌



‌



‌



‌



‌

Missão dada, missão cumprida! A missão de Kaio Perroni em A Grande Conquista foi finalizada! O militar encarou o desafio com garra e coragem, conseguiu vaga na Mansão, cargo de Dono e protagonizou tretas acaloradas. O Conquisteiro também mostrou um lado super carinhoso com Dona Geni e Edlaine Barboza, suas melhores amigas. Reveja a trajetória dele no reality!

Bateu saudade do reality? Reveja no PlayPlus quando e onde quiser!