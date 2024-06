Lágrimas e supertreta! Entenda a confusão envolvendo Edlaine, Lizi, Kaio e Brenno

Alto contraste

A rivalidade entre as duplas rendeu brigas na madrugada (Reprodução/PlayPlus)

Como diz a música de Marília Mendonça, “ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer”! A votação de A Grande Conquista pegou fogo, resultando nas Donas da Mansão zoneadas e muita treta. Edlaine Barboza e Lizi Gutierrez caíram no choro, já Kaio Perroni e Brenno Pavarini engataram em uma briga extensa. Entenda!

As mandachuvas protagonizaram diversas trocas de farpas e discussões durante o mandato, até que chegaram no consenso de indicar Guipa para a berlinda, só que não! O acordo foi um blefe de Lizi, que se sentiu muito humilhada por Edlaine e Kaio, e resolveu dar o troco na votação. Ao contrário do que combinou com a rival, a ex-peoa de A Fazenda alegou que não haveria voto em consenso, e ainda expôs opções de indicação da rival.

Rachel Sheherazade deu a chance das Donas tentarem um acordo, mas como não rolou, elas foram zoneadas e Edlaine perdeu os R$ 10 mil que ganhou na dinâmica A Conquista do Poder. Ela levou um susto com as consequências e não conseguiu segurar as lágrimas. Cel e Bruno Cardoso acudiram a influenciadora.

Enquanto isso, Kaio, Lizi e Brenno discutiam. A Conquisteira se irritou ao ver que o militar tentava taxá-la como vilã, enquanto várias pessoas acalmavam Edlaine: “O que eu sinto, ninguém tá nem aí”, disparou em meio às lágrimas, lembrando dos momentos em que foi confrontada pela dupla de adversários durante a semana.

Os intervalos da formação da Zona de Risco foram recheados de trocas de acusações e provocações entre Kaio e Brenno. O modelo alegava que o militar tinha desmoralizado Lizi, e Kaio apontava atitudes duvidosas do adversário. Por fim, o resultado da votação foi Edlaine, Guipa e Lizi zoneados, porém, com chance de escapar da berlinda na Prova da Virada.

Kaio e Edlaine foram para a suíte das Donas e repercutiram posicionamento de Lizi: “Cada passo foi premeditado”, disse a influenciadora ao lembrar de momentos em que a ex-peoa “inflamou” brigas com a dupla e se manteve afastava do quarto das Donas.

Lizi e Brenno deram uma passadinha na suíte e o modelo provocou os adversários “soltando a mão” da amiga: “Ensaiou a semana inteira para fazer isso aí”, soltou o militar. “Ele soltou minha mão também, igual você fez com a Geni”, debochou Lizi.

Kaio pegou ar e foi discutir com Brenno: “Você merece um troféu, é um ator de primeira”, soltou. O modelo, que também é ator, entendeu o deboche como uma crítica a sua profissão. Os dois engataram em uma supertreta por isso. “Tá vendo esses calos na minha mão? Isso é calo de enxada. Eu não me penduro nas costas de ninguém para ter história”, disparou Brenno, dando a entender que Kaio se aproveita da amizade com o ex-peão de A Fazenda Lucas Souza.

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

