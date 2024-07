Lizi assume crush em Brenno e comenta sobre blefe: ‘Eu já tinha tudo arquitetado na minha mente brilhante’

‌



A ex-Conquisteira hablou em O Grande React Reprodução/PlayPlus

Lizi foi a décima eliminada da Mansão de A Grande Conquista. A ex-peoa de A Fazenda recebeu apenas 16,45% da preferência do público e se despediu do sonho milionário. Antes de ir embora, ela bateu um papo com Lucas Selfie e Ju Nogueira em O Grande React e contou tudo sobre a sua trajetória no programa. Confira!

Logo no começo da conversa, Lizi ficou surpresa ao saber que foi uma das protagonistas do jogo. “Eu fui protagonista? Não estava sabendo disso”, comemorou. Selfie aproveitou para contar uma “fofoca” sobre Fellipe: “Você acredita que ele colocou o Fernando para você sair e o Brenno ficar abalado?”. Lizi respondeu que já tinha imaginado a estratégia do amigo.

O possível romance entre a ex-peoa de A Fazenda e Brenno também virou pauta na conversa. “Teve um sentimento. Eu não sei explicar se foi carência, se vai acontecer uma coisa aqui fora, eu não sei. Eu sei que ali estava rolando alguma coisa”, revelou Lizi. Ela caiu na gargalhada ao ouvir Selfie comparando Brenno com Kaio: “Dona Flor e seus dois inimigos”, disse o apresentador ironizando a situação. A participante ainda confessou que usava Kaio para fazer ciúmes em Brenno.

“A jogada que tu fez contra a Edlaine foi considerada na internet uma das melhores de todos os realities que a gente já viu”, contou Ju Nogueira para a eliminada. Lizi explicou a estratégia do blefe: “Eu já tinha tudo arquitetado na minha mente brilhante”. Então, Selfie contextualizou o motivo da eliminação de Lizi e apontou que Brenno sairia se estivesse na mesma Zona de Risco que ela: “Aquela formação não te ajudou muito”.

Segundo a ex-Conquisteira, Hideo, Fellipe, Taty e Cel são as “plantas sortudas” e “canta e dorme” do reality, por isso não merecem ganhar. Para ela, eles eram as pessoas que mais a irritavam no reality de convivência. “Me incomodava o trio que não fazia nada lá dentro além de cantar”.

Por fim, a empresária disse que vai torcer para Brenno e Guipa ganharem o prêmio milionário.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.