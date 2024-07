Lizi é a décima eliminada da Mansão de A Grande Conquista, com 16,45%

‌



A Conquisteira levou a pior na Zona de Risco! Edu Moraes

Mais um adeus: Lizi foi a décima eliminada de A Grande Conquista com apenas 16,45%. A competidora enfrentou Zona de Risco complicada contra Fernando Sampaio e Kaio Perroni. Apesar de deixar o programa na reta final, foi uma das protagonistas da temporada!

Ela caiu na décima berlinda após perder a Prova da Virada. Fellipe levou a melhor e colocou Fernando em seu lugar, ao lado de Kaio e Lizi. Poucos minutos antes da disputa, a ex-peoa de A Fazenda foi salva pelo público em sua primeira berlinda na Mansão. Geni foi a eliminada na Zona de Risco quádrupla. Mesmo sobrevivendo a uma, Lizi não deu conta da segunda, e disse adeus ao jogo.

Trajetória

Na Vila, a ex-peoa protagonizou um embate logo nas primeiras horas de confinamento. Na dinâmica que definiu os primeiros Donos da Vila, Maysa Reis escolheu Lizi para duelar com ela. Com raiva, Lizi levou para o lado pessoal e a definiu como a sua primeira rival. Logo depois, a ex-peoa trocou ofensas com Any e de lá para cá, as duas rivalizaram as maiores tretas do reality. Edlaine também entrou para a lista de inimigas da jogadora. Elas passaram a se apontar em dinâmicas e criarem conflitos envolvendo Kaio.

Nem só de treta viveu Lizi! Assim que subiu para a Mansão, ela contou para os colegas que só não engatou um romance com Fábio Gontijo por falta de tempo, já que o médico foi eliminado na fase da Vila. Mas não parou por aí, Lizi também se apaixonou por Brenno, mas não ficou com ele por ainda ser casada no papel com o pai do filho dela. Eles se aproximaram por ter um rival em comum: Kaio. Romântica que fala, né?

Como uma boa competidora, a ex-Conquisteira fez jogadas mestres no game, mas também deu seus vacilos. No mandato de Dona junto a Edlaine, Lizi planejou o maior blefe da temporada. Ela fingiu que entraria em consenso com Edlaine, mas na hora da indicação disse que não haveria acordo. Com isso, elas duas foram parar na berlinda. Entretanto, a competidora também deu suas mancadas na hora de jogar. Ela conquistou o poder da semana que poderia salvar sua amiga Catia e resolveu “jogá-lo fora” salvando Fellipe, que não corria risco de ser zoneado. A ex-Paquita considerou uma traição.

Ela escapou de oito berlindas na Mansão, foi salva na Zona de Risco quádrupla, mas não garantiu permanência no décimo julgamento do público. Como fica a reta final do reality sem uma das protagonistas do jogo?

Relembre a trajetória de Lizi:

Não há como negar, Lizi Gutierrez foi uma das protagonistas de A Grande Conquista 2. Ela tretou milhares de vezes, fez e desfez amizades, brilhou nas festas e provocou reviravoltas no jogo. Por fim, a ex-peoa de A Fazenda, virou ex-Conquisteira também. Relembre momentos marcantes!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Dicionário Conquisteiro: descubra os termos usados no reality: