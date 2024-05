Lizi Gutierrez vai às compras e Casa Laranja recebe punição

Alto contraste

Lizi Gutierrez vai às compras no mercadinho e Casa Laranja recebe punição A ex-A Fazenda 13 fez compras para os moradores de sua Casa (reproducão playplus)

Fica, vai ter bolo! O sinal da tentação do mercado tocou em A Grande Conquista 2 surpreendendo todos os moradores na reta final da fase da Vila. Após uma confusão entre os Vileiros na porta do estabelecimento, Lizi Gutierrez correu e conseguiu entrar primeiro para fazer as compras para a sua residência. Com ajuda dos outros moradores, a ex-peoa de A Fazenda aproveitou o momento para pegar café, barras de chocolate, mel, ovos, farinha e outros mantimentos.

No entanto, a infração cometida por Lizi teve um preço. A Casa Laranja foi punida e suas camas foram interditadas por 24 horas como resultado da ação. A notícia foi recebida com aplausos pelos moradores da residência mais lotada da Vila e gritos de “Vai ter bolo”.

Depois que Lizi entrou no mercado, Nathana tentou fazer as compras também, mas a regra diz que só pode uma pessoa. Logo, a Vileira teve que sair do mercado. A atitude foi criticada por Jonas para Guipa, Gabriela e Vivi.

Veja:

E não é que teve bolo mesmo? Os moradores da Casa Laranja fizeram um bolo de chocolate com os ingredientes adquiridos e exibiram a delícia na praça da Vila.

Confira o momento:

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h.