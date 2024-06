Novidades |Do R7

Lizi se irrita, sai andando e deixa Brenno falando sozinho na Mansão Para ela, o ator não a defenderia no jogo (reprodução playplus)

Na Mansão de A Grande Conquista, Brenno e Lizi protagonizaram um momento tenso. Primeiro, Brenno pediu para Lizi não cobrar posicionamento de Guipa e De Albú sobre uma discussão com Hadad, dizendo que isso os deixava desconfortáveis e revelava mais sobre o que ela esperava deles do que sobre a situação em si. Depois, Lizi o abandonou e deixou o Conquisteiro falando sozinho. Entenda!

Para o ator, Lizi não deve cobrar pronunciamento de Guipa e De Albú. ”Acaba sendo uma saia-justa” para os meninos [...] Você cobrar quem foi chamado, é ruim. Os meninos se sentem encurralados”, explicou Brenno para acalmar a ex-peoa de A Fazenda. “Você está querendo jogar pra mim uma culpa que não é minha”, defendeu Lizi. “Não tem que cobrar. Deixa o pau torar”, retrucou o ator novamente.

Brenno insistiu em acalmá-la e, pelo contrário, Lizi ficou irritada. O Conquisteiro disse que ela é uma prioridade para ele no jogo. “Coloquei você no meu top 3″, comentou. Lizi respondeu dizendo que não precisa de defesa no jogo.

Brenno ainda comentou sobre “dívida” da empresária com Fellipe e, por isso, ele está na lista de prioridades dela. “A minha dívida está paga”, defendeu a ex-peoa de A Fazenda que saiu andando durante a conversa.

Mais tarde, o ator tentou retomar o diálogo na área externa da Mansão, mas Lizi o ignorou, o que o deixou visivelmente frustrado. Ele questionou se ela estava sendo “mimada” com ele. “Tu vai bancar a mimada comigo? Aí, eu vou te ignorar real”. O ator perguntou o que ele tinha dito que a magoou. “Você está entendendo tudo errado”, disse Lizi ao ouvir justificativas de Brenno. Para Lizi, De Albu e Guipa não são pessoas que ela quer prioridade, apenas amizade. “Eu nunca pedi prioridade”, disparou.

Por fim, a Conquisteira ironizou que o ator possuí 30 prioridades no jogo e duvidou que ele não a salvaria no jogo. “Se você tem dúvida que não vou te salvar, aí você tem que andar sozinha mesmo”, afirmou o ator irritado. Dessa vez, ele que saiu andando e deixou a aliada falando sozinha.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.