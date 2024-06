“Lizi vai puxar Edlaine para a Zona de Risco”, afirma Vinigram, terceiro eliminado de A Grande Conquista 2 Na dinâmica do achômetro, o ex-Conquisteiro acredita que as duas Donas não chegarão a um consenso e que Edlaine será a próxima eliminada: “soberba, perdida e vtzeira”

O cantor acabou na Zona após a Prova da Virada e se deu mal na votação do R7.com (Edu Moraes/RECORD)

Vinigram foi o terceiro eliminado da Mansão de A Grande Conquista 2. O filho do cantor Netinho de Paula foi entrevistado pela equipe de Comunicação da RECORD. No bate-papo, ele afirma que sempre se posicionou no confinamento e que participar do programa foi um desafio pessoal. “Eu não imaginava que eu conseguiria chegar, viver tudo aquilo tão intensamente e passar por todos aqueles perrengues”, desabafa.

O cantor também participou da dinâmica do “Achômetro” do ex-Conquisteiro, onde deu palpites sobre o futuro da competição. Usando um tabuleiro para ilustrar a mecânica do reality show, ele deu sua opinião sobre a Zona de Risco que acontecerá esta semana.

Vinigram acredita que as duas Donas, Lizi e Edlaine, não vão chegar a um consenso em quem votar e vão acabar ambas na berlinda com Hadad que, segundo ele, pode receber a maioria dos votos da Mansão. Para o cantor, Edlaine deixará o jogo em seguida porque é “soberba, perdida e vtzeira”.

O que fez você participar da Grande Conquista?

Foi um desafio pessoal. Eu não imaginava que eu conseguiria chegar, viver tudo aquilo tão intensamente e passar por todos aqueles perrengues.

Qual a primeira coisa que você pensou quando foi eliminado?

‘Estou livre’.

Ser filho do Netinho ajudou ou atrapalhou?

Sempre vai me ajudar ser filho do Netinho.

Você chamou a atenção do Guipa dizendo que ele comprava brigas desnecessárias. Você acha que, talvez, deveria ter ouvido o próprio conselho?

Acho que não. Sempre me posicionei e sempre vou me posicionar.

Você acha que foi falso com outros Conquisteiros?

Acho que não, sempre fui real.

As brigas que você teve com a Any e com o Kaio foram mal interpretadas pelo público?

A do Kaio, talvez sim. Já com a Any, cada um precisa ter a sua visão. Nesse caso, o racismo é uma coisa real, que existe e eu sempre vou me posicionar contra, ainda que a intenção dela não tenha sido real de me ferir.

Conta para a gente um segredo do reality.

A Liziane vai puxar a Edlaine para a Zona de Risco.

A Grande Conquista 2 é exibida de segunda a sábado, às 22h45 e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD, com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.