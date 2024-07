Lucas de Albú detona Rambo: ‘Prega amor e paz, mas fica desmerecendo as pessoas’ Na dinâmica do Achômetro, ex-Conquisteiro também chamou Brenno de falso, covarde e incoerente

Lucas de Albú foi o sétimo eliminado de A Grande Conquista 2 RECORD/Edu Moraes

A Grande Conquista terminou para Lucas de Albú, sétimo eliminado da temporada. Em entrevista exclusiva à equipe de comunicação da RECORD, o ex-jogador disse que Rambo o desmereceu ao chamá-lo de “mini Guipa”, recusa o título de planta no jogo e diz que “não gosta de brigas nem de arrumar tretas sem necessidade”. Na opinião dele, Taty Pink, Hideo e Rambo estão fazendo “hora extra” no programa e já deveriam ter saído.

E durante a “dinâmica do Achômetro” do ex-Conquisteiro, onde o eliminado dá palpites sobre a próxima formação da Zona de Risco, Lucas declara que as Donas Any e Lizi vão chegar a um consenso e colocar Rambo na berlinda. Além disso, ele acredita que Brenno seja o eliminado desta semana, por ser “falso, covarde e incoerente” em seus discursos.

Confira a entrevista:

O que fez você participar da Grande Conquista?

Foi sempre um sonho meu participar de um reality e quando veio essa proposta de A Grande Conquista, eu vi como funcionava o reality e eu me apaixonei. Quis encarar todos esses perrengues. Sabia que para mim seria um aprendizado muito grande. Dito e feito.

O que o público perdeu eliminando você?

Muita coisa. Eles perderam o “príncipe” que estava lá dentro (rs), todo o meu carisma, lealdade, comprometimento com o jogo. Acho que eles perderam muita coisa me eliminando.

Você se aproximou bastante do Guipa, inclusive o Rambo chamou você de “mini Guipa”. Gostou do apelido ou acha que não teve sentido?

No começo, eu não levei para o coração, apesar de não gostar do Rambo. Depois, revendo algumas coisas, achei sim que ele me desmereceu, visto que é uma pessoa que diz que prega muito amor e paz, mas fica desmerecendo as pessoas. Não concordei com aquilo.

Segundo algumas enquetes na internet, você foi eliminado porque você ficou apagado no jogo, foi planta durante boa parte do reality. Você concorda com isso?

Acho que cada um tem uma visão diferente. Confesso que, da mesma forma que me viram uma pessoa que pregava meus posicionamentos, outras pessoas me viam como uma pessoa mais apagada. Eu tenho uma forma de me posicionar. Vou continuar sendo essa pessoa aqui fora. Não gosto de brigar, não gosto de arrumar tretas, apenas quando eu acho que é necessário. Essa pessoa que eu fui lá dentro eu sou aqui fora.

Você teve alguma decepção dentro do jogo?

Dentro do jogo, tentei ir com as expectativas baixas, criar alguns laços. Aqui fora, não sei ainda quem andou falando mal de mim ou não. Vou buscar essas informações. Mas até agora não tive nenhuma decepção.

Têm alguém lá que já deveria ter voltado pra casa?

Tem algumas. Vejo a Taty Pink, o Hideo e o Rambo. Três pessoas que não se posicionam, não estão comprometidas com o jogo. Deveriam estar em casa já. Entre esses três, não quero que o Rambo ganhe de jeito nenhum.

Qual a dica você daria para quem quer participar de um reality?

A dica é se comprometer. Primeiramente, tem que estar bem consigo mesmo. Não é uma tarefa fácil. Para quem vê de fora, é uma realidade totalmente diferente. A gente precisa encarar muitos desafios, tanto dentro do jogo, como pessoais também. Tem que estar muito preparado para participar de um reality e poder viver essa oportunidade.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD.