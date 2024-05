Novidades |Do R7

Lucas Selfie e Ju nogueira acompanham a primeira formação de Zona de Risco da Mansão em O Grande React desta terça (14) Os especialistas em reality estão à frente da atração ao vivo no PlayPlus e nas redes sociais do programa; não perca!

Na noite mais tensa da Mansão até agora, Selfie e Ju comandam O Grande React (RECORD/Antonio Chahestian)

O reality A Grande Conquista entrou em sua segunda etapa e agora 20 Conquisteiros estão na Mansão, lutando pelo prêmio de R$ 1 milhão.

Nesta fase do jogo, Lucas Selfie e Ju Nogueira passam a apresentar O Grande React de terça a sexta-feira, ao vivo, a partir das 22h20, no PlayPlus e nos canais da RECORD e R7.com no YouTube.

Enquanto o programa ao vivo, conduzido por Rachel Sheherazade, estiver sendo exibido na TV, Selfie e Ju analisam o andamento do reality e comentam o dia a dia dos participantes.

Nesta terça (14), O Grande React acompanha a formação da primeira Zona de Risco da Mansão. Às quartas-feiras, os influencers ficam de olho na Prova da Virada.

Já às quintas, dia de eliminação, Selfie e Ju fazem a primeira entrevista com o Conquisteiro que sair do reality. E às sextas-feiras acontece um balanço da semana, com a reação dos jogadores pós-eliminação.

O Grande React pode ser acompanhado ao vivo, de terça a sexta-feira, no PlayPlus e nos canais da RECORD e do R7.com no YouTube, sempre a partir das 22h20.