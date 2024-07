Lucas Selfie e Ju Nogueira recebem o eliminado de A Grande Conquista nesta quinta (4) O Grande React será o primeiro contato do ex-Conquisteiro com o mundo externo

No primeiro contato do ex-conquisteiro fora do reality, Lucas e Ju trazem todos os pontos do participante RECORD/Antônio Chahestian

Anahí, Fernando Sampaio e Will Rambo estão na Zona de Risco desta semana e um deles deixará, na noite de desta quinta (4), a disputa de A Grande Conquista, que está cada vez mais acirrada e emocionante.

Durante o programa ao vivo na RECORD, Lucas Selfie e Ju Nogueira comandam O Grande React, analisando o jogo e mais uma eliminação. A transmissão será feita nos canais da RECORD e do R7.com no YouTube, e no PlayPlus, a partir das 22h20.

Logo após Rachel Sheherazade anunciar qual Conquisteiro sairá do programa, o eliminado irá direto conversar, ao vivo, com Lucas Selfie e Ju Nogueira, em O Grande React. Será o primeiro contato do ex-participante com o mundo fora do confinamento. Este bate-papo será exibido, exclusivamente, para os assinantes do PlayPlus.

