Mansão completaça e tretas: veja o que rolou na terceira semana do reality

Provas, festas e muita comemoração em A Grande Conquista! (Reprodução/PlayPlus)

Três semanas de A Grande Conquista 2 no ar e podemos dizer que os participantes viveram muito! Rolaram as últimas provas da Vila, Cacau Luz desistiu, Maysa Reis comemorou aniversário na Vila, Felipe Araújo fez um showzaço e finalmente a tão esperada Mansão foi inaugurada. Confira o resumão que preparamos especialmente pra você!

Últimas provas da Vila

Prova ‘A Ponte’: Os competidores precisavam de sorte e estratégia para atravessar um caminho de dez estágios. Para isso, eles tiveram que escolher as casas certas e quem deu o azar de escolher as erradas, estava fora do desafio. Jaline Araújo, Lippe Rodrigues, MC Jey Jey e Lucas de Albú chegaram do outro lado da ponte e escaparam da Zona de Risco. No sorteio final, Jaline tirou a verde, e virou a líder da respectiva Casa. Jey Jey sorteou a azul e Lucas ficou com a laranja. Já a última prova da Vila valeu a bolada de R$ 10 mil!

Prova ‘Braço de Ferro’: Pendurados em uma barra de metal, os jogadores precisavam de força e equilíbrio para não caírem. Lippe, Rambo e Fellipe foram os mais resistentes ao ficarem mais tempo na barra, logo, levaram o prêmio para casa.

Uma desistência

A pressão do jogo fez Cacau Luz ser a quinta Vileira a desistir do game. A bailarina tomou a decisão após chorar de saudade do filho e ter seu nome envolvido em uma DR com Hadad.

Últimos confirmados na Mansão

A dupla mais bem votada na última Zona de Risco foi Hadad e Kaio Perroni. Eles foram eleitos pelo público e garantiram passaporte direto para a Mansão.

Eliminações definitivas

Tivemos duas noites de eliminação e uma delas definiu os Conquisteiros da temporada. A quarta Zona de Risco contou com 35 Vileiros e os 17 menos votados se despediram do sonho milionário. Já a finalíssima votação da Vila colocou 30 competidores na berlinda e 16 não foram para a Mansão.

Fim das Casas Azul e Verde

Liziane leu a carta que comunicava o fechamento da Casa Azul e da Casa Verde! O público decidiu e todos os Vileiros foram morar na Casa Laranja até a abertura da Mansão. O cargo de Dono foi extinto da Vila e a desorganização deu o que falar.

Aniversariante da semana

Maysa Reis completou 34 anos na quarta (8) e os moradores cantaram parabéns para a aniversariante durante o almoço na Casa Laranja.

Discussões

O público votou no R7.com e decidiu fechar as Casas Azul e Verde, fazendo os Vileiros morarem juntos na Laranja. A convivência pesou, e alguns competidores ficaram irritados com a cantoria desenfreada de MC Jey Jey e Taty Pink. Bifão chegou a bater panela em protesto!

Baronesa também colocou fogo na Vila ao contar para as amigas que Andreia de Andrade só iria ‘acertar as contas’ com ela se as duas fossem para a Mansão. Lizi Gutierrez ficou chocada: “Briga combinada?”

Festa de encerramento

Os 30 moradores sobreviventes da Vila ganharam uma festa em grande estilo para comemorar a final da primeira fase do reality. O comando da noite ficou por conta do cantor Felipe Araújo e os Vileiros caíram na pista de dança rendendo memes e performances inusitadas.

Abertura oficial da Mansão

Os 20 Conquisteiros sobreviveram aos perrengues da Vila e foram os favoritos do público de casa. Agora, eles podem usufruir das comodidades da Mansão e combinar estratégias para alcançar o prêmio milionário. Ansiosos para essa nova etapa do game?

Primeira festa dos Conquisteiros

Com roupas coloridas e muita animação, os jogadores participaram da primeira celebração da Mansão no sábado (11). Rolaram muitas coreografias, conversas sobre jogo e diversão. Antes do festerê, quase rolou um casal, ou melhor, dois: Dona Geni tentou engatar um romance com Bruno Cardoso, após “divorciar” de Hadad!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Saiba quem são os 20 Conquisteiros da Mansão:

share Eles sobreviveram à Vila e agora podem usufruir das comodidades da Mansão de A Grande Conquista! O público escolheu o seleto grupo de Conquisteiros e a segunda fase do jogo começou, o que esperar desse time especial?