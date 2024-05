Show, fofoca e memes: veja tudo o que rolou na última festa da Vila

Alto contraste

Show, fofoca, memes: veja tudo o que rolou na última festa da Vila Eles entregaram tudo! Show, comidinhas, bebidas e muita coreografia fizeram parte da última festa da Vila (reprodução playplus)

Os 30 moradores sobreviventes da Vila ganharam uma festa em grande estilo para comemorar a final da primeira fase de A Grande Conquista 2. Com o tema inspirado no hip-hop e no estilo de rua, o comando da noite ficou por conta do cantor Felipe Araújo.

Os Vileiros já abriram a pista de dança superanimados com direito a brinde! Eles combinaram o momento ainda na Casa Laranja e prometeram uma festa sem discórdias. Será que cumpriram?

E teve show na pista de dança! Os moradores arrasaram nos passinhos e coreografias ao som de Olha A Onda, sucesso do grupo Tchakabum. Lizi liderou a dança, sendo uma das mais animadas da festa.

Dançarinas! Catia Paganote e Claudia Baronesa brilharam na performance enquanto tocava Don’t Cha, do grupo Pussycat Dolls. Com uma banqueta de apoio, elas arrancaram gritos e aplausos dos colegas de confinamento. Outras Vileiros aproveitaram o momento e se jogaram na pista também.

E foi hit atrás de hit! O sertanejo Felipe Araújo brilhou com sucessos como A Mala é Falsa e Espaçosa Demais, o artista embalou a noite de curtição dos participantes, que caíram na cantoria. O cantor aproveitou o momento para homenagear seu irmão, Cristiano Araújo. Vítima de um acidente de carro, Cristiano faleceu em 2015.

Hora da fofoca! Como toda festa, alguns Vileiros aproveitaram para colocar as fofocas em dia. Fernando conversou com Baronesa e Gabriela sobre não ter gostado de uma atitude de Andreia. “Se eu e ela subir, não vai prestar porque eu já briguei com ela aqui umas 10 vezes, imagina lá em cima?”, disse o ator sobre a rival.

É meme que vocês querem? Ao final do evento, alguns deles se reuniram na praça da Vila e cantaram: “Eu não vou embora”. MC Mari se jogou no chão, criando um meme que fez sucesso entre a galera que assistia no PlayPlus. MC Jey Jey e Hideo também renderam um meme ao aproveitar que a prancha alisadora ainda estava na casa para alisar as madeixas. A cantora colocou a peruca em Hideo, o que gerou risadas entre os moradores. “Temos uma nova participante?”, questionou MC Mari ao levar um susto.

O after party foi intenso! Já no quarto da Casa Laranja, Lizi deu um recado para os Vileiros: “Quer falar sobre mim, fala na minha cara”. “Orquestra da discórdia”, brincou MC Mari após fala da ex-peoa de A Fazenda 13.

Rolou papo da madrugada entre Andreia, MC Jey Jey e Taty Pink. A cantora comentou que alguns moradores a provocavam com indiretas. “Bando de falsos, cobra rastejante”.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.