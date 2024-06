Novidades |Do R7

Martelada e blefe! Confira spoilers da atividade de apontamento de A Grande Conquista Acompanhe a dinâmica completa no programa desta segunda (3), a partir das 22h45, na tela da RECORD

Alto contraste

A+

A-

Os Conquisteiros se divertiram ao testar os limites de blefe na dinâmica (Reprodução/PlayPlus)

A produção de A Grande Conquista se superou na criatividade e montou uma dinâmica de apontamento muito divertida! Valendo R$ 5 mil, cada participante precisava tentar salvar seu prêmio com blefes e manipulação. Entenda!

Rachel Sheherazade explicou a atividade: “O objetivo de vocês é terminar a dinâmica com o cartão [de R$ 5 mil] intacto”. Cada participante sorteado precisava desafiar outro jogador. O desafiado escolhia uma das 50 curiosidades expostas no paredão, lia em silêncio e se posicionava em frente ao oponente na mesa. Então, colocava seu cartão do prêmio na área de verdadeiro ou de falso, conforme informações da ficha.

Depois disso, o escolhido abria a janelinha, lia a curiosidade e tentava blefar: se a informação era verdadeira, precisava fazer o oponente pensar que era falsa para não ter sua placa quebrada. O desafiante escolhia se gostaria de puxar a cordinha de verdadeiro ou falso, e o martelo caia em cima da opção.

Veja o exemplo:

Publicidade

🌟 Rachel explica a dinâmica de hoje! 💬✨



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/UfwCym2kQt — PlayPlus (@SigaPlayPlus) June 2, 2024

Bruno Cardoso foi o primeiro a jogar, ele desafiou Guipa e conseguiu acertar a pergunta, quebrando a placa do jornalista e tirando sua chance de ganhar o dinheiro. Alguns participantes ficaram confusos com a dinâmica, fazendo os colegas gargalharem. Dona Geni chamou Fernando Sampaio para o desafio e perdeu para o ator: “Espera aí, agora entendi”, disse, fazendo todos rirem.

Assista:

Publicidade

Geni desafia Fernando para a dinâmica e acaba perdendo para o ator 🤣🎭



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/OSjhgEWkst — PlayPlus (@SigaPlayPlus) June 2, 2024

Any também fez o pessoal rir ao perder a disputa para Fellipe Villas. O policial conseguiu enganar a Conquisteira, e ao puxar a cordinha ela soltou a pérola: “Bora macetar?”, mas acabou perdendo o cartão e completou: “Foi uó para a minha carreira!”

Até Fellipe, que costuma ser sério, caiu na risada.

Publicidade

Veja:

Any desafiou Fellipe para a dinâmica, e o policial enganou ela direitinho! 🕵️‍♂️😄



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/AnlvgMLmIX — PlayPlus (@SigaPlayPlus) June 2, 2024

Ao contrário de Any, o policial conseguiu “macetar” vários oponentes, como Cel e Fernando, que caíram direitinho no blefe.

Até rivais se divertiram juntos na dinâmica! Brenno Pavarini desafiou Edlaine Barboza, só que a influencer mal conseguiu ler a curiosidade de tanto que riu. A ficha que ela escolheu perguntava se era verdadeira ou falsa a afirmação de que a cantora Rihanna tinha lançado uma marca de guarda-chuvas após fazer sucesso com o hit Umbrella. Brenno acertou a opção, tirou o prêmio da rival, mas não aguentou segurar a risada com ela!

Confira :

Edlaine não conseguiu convencer o Brenno do contrário e ele tirou os 5k da modelo 💸💔



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/TGBYjpzks8 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) June 3, 2024

Rambo deu o que falar na atividade com uma estratégia que dividiu opiniões, lançando mão do blefe nos mais altos níveis. Ele eliminou Lizi do jogo!

Por fim, a atividade chegou ao duelo final entre Fellipe e Taty Pink. A torcida da Mansão gritava em peso o nome da cantora, pois a maioria foi eliminada pelo policial. Quer saber quem venceu e garantiu R$ 5 mil na conta? Assista ao programa desta segunda e fique por dentro de todos os detalhes!

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Relembre sete tretas de A Grande Conquista que poderiam rolar na sua casa :

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Tanto na Vila, com 101 participantes, quanto na Mansão, com 20, a convivência atingiu limites terríveis de intimidade em A Grande Conquista! Rolaram tretas por pão mordido, toalha 'roubada', sunga molhada e assuntos constrangedores. Está percebendo a semelhança? Parecem brigas que aconteceriam na intimidade de uma família, quem sabe na sua casa?