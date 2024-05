Mc Mari se irrita com falta de higiene e duração do banho de Vileiras; entenda a treta Com o fechamento das Casas Azul e Verde, a Laranja recebeu novos moradores e agora enfrenta sérios problemas de convivência

A Vileira ficou brava: “Tá achando que tá em Paris passando férias?” (Antonio Chahestian/RECORD)

O clima ficou nada agradável depois que as Casas Azul e Verde foram fechadas na terça (7) em A Grande Conquista 2. Todos os Vileiros se mudaram para a Casa Laranja e os 30 jogadores passaram a dividir o mesmo espaço. O que não agradou os antigos moradores que receberam a notícia surpresa pelo Fred.

Quem se incomodou com a mudança foi MC Mari. Primeiro, ela se irritou com a duração do banho das recém-chegadas. “Tá achando que tá em Paris passando férias?”, provocou. Em seguida, na cozinha da residência, definiu algumas ordens. “A partir do momento que a gente chega na casa de outras pessoas, a gente tem que seguir as regras”, disparou.

A Vileira pontuou ainda que a higiene é uma questão fundamental para todos, mas que já tinha encontrado o banheiro sujo. “A próxima vez que eu ver, eu vou pegar o papel sujo e jogar em cima da mesa”, ameaçou. Segundo MC Mari, ainda irá surgir uma líder na Casa Laranja que vai colocar ordens e, provavelmente, será ela. “Comigo é muito poucas ideias”, comentou irritada com outros moradores.

Assista ao momento:

Concordam com a Vileira?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.