‘Me conectei com ele’, explica Taty Pink sobre amizade com Fellipe Villas A cantora não queria expor a situação, mas sentiu necessidade após de ter nome envolvido em briga

Em uma tentativa de pôr fim aos comentários negativos que circulam sobre sua relação com Fellipe dentro de A Grande Conquista 2, Taty Pink convocou uma reunião de condomínio no confinamento. A cantora, que tem sido alvo de especulações sobre sua amizade colorida com o policial, fez questão de esclarecer que mantém um relacionamento fora da casa e que sua ligação com Fellipe é apenas de amizade.

Durante o encontro na sala da Mansão, Taty abriu o coração: “Eu acho que falando isso para vocês, eu vou me sentir um pouco melhor”. A cantora revelou que é casada no papel, mas que se quiser ficar com alguém dentro do reality, não tem problemas, pois não tem mais um relacionamento a dois.

Logo em seguida, a Taty afirmou que a relação dela com Fellipe é de amizade. “Me conectei com ele porque ele tem um coração muito bom”, declarou. Ela pediu para que ninguém mencione a amizade dos dois em discussões: “Não quero que vocês falem mais”, pediu aos Conquisteiros. O nome da Conquisteira e do policial surgiu no meio de uma treta em que ela não estava envolvida na madrugada de sexta (31).

Assista ao momento:

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.