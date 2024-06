‘Minha estratégia jamais foi me esconder’, revela De Albú após eliminação em A Grande Conquista O nutricionista comenta as polêmicas do reality; fique por dentro

Alto contraste

A+

A-

Nutricionista é o sétimo eliminado da Mansão reprodução playplus

Lucas de Albú deixou a Mansão de A Grande Conquista 2 nesta quinta (27) após receber apenas 27,22% dos votos na disputa da sétima Zona de Risco contra os amigos Guipa e Hadad. O nutricionista foi direto conversar com Ju Nogueira sobre a sua trajetória no jogo em O Grande React. Confira!

Logo no início da conversa, Ju Nogueira perguntou se ele desconfiava dos motivos de sua eliminação. “Confesso que essa indicação dos Donos não era algo que eu esperava, principalmente vindo do Brenno”, comentou. O nutricionista deixou claro que nunca confiou no ator, principalmente pelos embates que os dois tiveram na Vila. “Ele foi uma pessoa que eu nunca confiei”, confessou.

Segundo De Albú, ele sempre se posicionou no jogo, mas que não era uma pessoa de brigar e falar alto. “Talvez seja isso”, analisou.

Considerada por muitos como uma pessoa que se escondia no jogo, o nutricionista compartilhou que nunca teve a ideia de se camuflar. “Jamais minha estratégia foi me esconder. Eu sempre preguei que eu precisava me posicionar da minha forma”, justificou a acusação.

Publicidade

Sobre o apelido de “mini Guipa”, De Albú disse que não se incomodou no começo, mas que se posicionou porque Rambo e outras pessoas estavam o menosprezando: “Uma coisa é a gente se posicionar no jogo e outra coisa é a gente menosprezar outras pessoas”.

Ju Nogueira questionou sobre o afastamento do nutricionista com Lizi e se a aproximação da Conquisteira com Brenno influenciou. “Existia algumas coisas que eu não compactuava no jogo dela”, refletiu sobre a amiga. Para ele, o afastamento veio por dois motivos: atitudes da Conquisteira e a aliança dela com o seu rival, Brenno.

Publicidade

De Albú disse ainda que Taty Pink, Hideo e Rambo são pessoas que não estão se comprometendo com o jogo. “Acham que estão em colônia de férias”, criticou apontando que os participantes mencionados são plantas. O nutricionista ainda arriscou dizer que Guipa merece vencer, e mencionou Hadad, Lizi e Fernando na lista de possíveis vencedores. “Essas quatro pessoas que eu torceria”, concluiu.

Por fim, Ju Nogueira perguntou se ele toparia ir para A Fazenda. “Já estou até de roupa pronta [...] Faria diferente”, prometeu. Será que vem aí?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Adeus, príncipe! A retrospectiva de Lucas de Albú em A Grande Conquista pode ser dividida entre antes e depois da Mansão. Na Vila, o nutricionista era protagonista, foi Dono da Casa Laranja por duas vezes, tretou e quase engatou dois romances. Já na segunda fase do jogo, teve uma estratégia mais tímida e foi eliminado na sétima Zona de Risco. Relembre!