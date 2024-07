‘Não consigo identificar quando o Kaio achou espaço no meu jogo para se sobressair”, alfineta Hadad sobre campeão de A Grande Conquista Após a final do reality completaço, os finalistas abriram o coração sobre o jogo e justificaram seus “erros” ao longo da competição Novidades|Do R7 19/07/2024 - 14h06 (Atualizado em 19/07/2024 - 14h06 ) ‌



Fê, Hadad, Kaio e Rambo conversam com Ju Nogueira e Lucas Selfie Reprodução/PlayPlus

Após Rachel Sheherazade coroar Kaio como campeão da segunda temporada de A Grande Conquista, o militar e os finalistas Hadad, Rambo e Fernando participaram de O Grande React. Os competidores enfrentaram desafios desde a Vila até a chegada à Mansão, e conseguiram marcar presença na final do reality em uma competição que reuniu 101 participantes em busca de um prêmio milionário. Confira tudo o que rolou!

Ju Nogueira começou o bate-papo perguntando para os finalistas o que foi mais difícil no reality. Para Rambo, foi o confinamento. “Eu me senti um pouco claustrofóbico”. Já para Kaio, as Atividades de Apontamento eram as mais desafiadoras. “Lidar com mentiras e com alguns personagens”. Hadad concordou com o campeão. Na vez de Fê, ele pontuou que conseguiu tirar de letra a questão da convivência: “Eu consigo ignorar a pessoa e colocar ela no limbo”.

O ator ainda elencou quem, na sua opinião, não merecia estar na final. Rambo e Kaio foram os citados. “Rambo não jogou. Ele foi paz e amor a vida inteira, e o Kaio ‘garoteou’ e infantilizou o jogo dele”.

Selfie brincou com Kaio perguntando o que ele faria com R$ 1 milhão. “Tem que dar uma porcentagem para o Brenno e Lizi porque te ajudaram um pouquinho”, disse ressaltando os rivais pelo protagonismo do militar. Fernando bateu palmas concordando com o apresentador.

Em seguida, Kaio explicou a diferença do seu comportamento na Vila e na Mansão. “Com a questão dos apontamentos, dos votos, das dinâmicas, isso faz com o que o jogo se acentue para posicionamentos mais firmes”, justificou. Hadad discordou da explicação e relembrou que ele se fechou com Edlaine até a empresária ser eliminada.

O apresentador revelou para Hadad que ele era um dos preferidos da temporada e perguntou se ele sabia em que momento “perdeu” o prêmio para Kaio. “Eu me entreguei, me posicionei, me comprometi do primeiro até o último dia. Então, não consigo identificar quando que essa ‘coisa’ virou e o Kaio conseguiu achar um espaço no meu jogo para ele poder se sobressair”, declarou o vice-campeão.

Kaio explicou o motivo de ter se afastado de Dona Geni: “Para ser bem sincero, a minha conexão com a Edlaine foi muito natural”. Segundo o militar, ele não conseguiu lidar com os apontamentos feitos pelo grupo de Hadad e precisou se isolar. “Eu não posso nem considerar um afastamento da Dona Geni, eu acho que me aproximei mais da Edlaine e isso foi natural”, se defendeu.

Kaio contou seu arrependimento no programa. O campeão revelou que queria ter interferido mais no donado de Edlaine e na votação que eliminou Bruno. Ele também comentou sobre o controle emocional que precisou ter para lidar com os embates do jogo.

Selfie relembrou de dois momentos de contradição de Fernando: quando ele reclamou que ofenderam a profissão dele como ator e quando ele chamou Fellipe de “policialzinho”. “Você não acha que ficou dúbio?”, provocou o apresentador. “Eu passei a inverter o jogo e fazer o que eles faziam comigo”, explicou o ator.

Hadad negou ter sido repetitivo em seus embates. “Com a Any era insuportável, até que chegou o momento que decidi fazer igual”, enfatizou. Kaio comentou que ele era cansativo e, por vezes, sentia preguiça com o discurso da rival.

Por fim, Selfie revelou as porcentagens para os finalistas: Fê ficou em 4º lugar com 3,45%, Rambo em 3º lugar com 9,53%, Hadad em 2º lugar, sendo o vice-campeão e por fim, Kaio com 51,83% dos votos, conquistando mais da metade do total e se consagrando o campeão da temporada.

A Grande Conquista mostrou todo o seu poder com uma temporada intensa! Os dados convertidos em números demonstram o motivo do reality ser tão amado pelo público.