‘Não fui soberba’, justifica Baronesa após eliminação em A Grande Conquista 2

‘Não fui soberba em momento algum’, afirma Baronesa sobre participação em A Grande Conquista 2 Baronesa responde perguntas sobre sua trajetória em A Grande Conquista 2 (reprodução playplus)

Na noite de eliminação, quem deu adeus à A Grande Conquista 2 foi Baronesa. A empresária foi a primeira eliminada da Mansão e disputou a preferência do público com Guipa e Bruno Cardoso. Ela caiu na berlinda após não conseguir chegar a um consenso no voto dos Donos com Rambo e recebeu apenas 22,70% dos votos na Zona de Risco. No bate-papo de O Grande React, comandado por Lucas Selfie e Ju Nogueira, a ex-Conquisteira revelou suas primeiras impressões da sua trajetória após eliminação.

De primeira, Selfie questionou a eliminada sobre ter escolhido Rambo como Dono para manipulá-lo. Ela negou a atitude. “Não fui soberba, em momento algum imaginei ou pensei na minha cabeça que ele fosse fácil de manipular”, defendeu.

Logo após, Baronesa afirmou que Rambo entrou em consenso com ela sobre a escolha do nome para indicação dos Donos. “Eu tenho certeza que quando eu falo o nome que eu quero escolher, ele aceita. E quando é no dia da escolha, ele fala para mim que confundiu”, comentou sobre o consenso entre os mandachuvas.

Tríplice coroa da derrota? Com a eliminação, a empresária acumula a terceira derrota em realities shows. Ela já passou pelo Power Couple, não subiu do Paiol de A Fazenda 15 e, agora, é a primeira eliminada da Mansão de A Grande Conquista 2. Respondendo Ju Nogueira, ela afirmou: “O jogo é assim, você ganha hoje e perde amanhã. Eu me sinto vitoriosa porque passei 18 dias na Vila, fui para o julgamento do público e voltei de duas Zonas”. Baronesa ainda relatou que está tranquila com a eliminação e que está preparada para participar de outros programas.

A empresária confessou estar arrependida de não ter indicado Guipa à Zona de Risco no momento em que Rachel Sheherazade pediu para que os Donos escolhessem um nome.

E sobre Dona Geni? Baronesa teceu críticas em relação ao gênio forte da Conquisteira: “Na hora de falar, ela fala muito rústico e, às vezes, as pessoas têm medo de se posicionar com ela e eu não tive medo”. Entretanto, disse que não teria embates com Dona Geni dentro do reality por respeitar muito ela e Jaquelline.

Baronesa ainda relembrou o encontro com a rival Márcia Barroz: “Não imaginava encontrar a Márcia lá”. As matriarcas do funk, tiveram um episódio de xingamentos e deboche na Vila. “Quem revelou a sua filha? Fui eu que revelei a MC Mirella”, apontou Baronesa na época.

Selfie aproveitou o momento e questionou a ex-Conquisteira sobre quem ela acha que não deveria estar no reality. “Acho que o Kaio não merece estar lá porque está usando a Edlaine”, revelou a empresária. Segundo ela, Kaio era protetor de Dona Geni e em algum momento largou dela para ficar com Edlaine”. Para a eliminada, Kaio está próximo de Edlaine por interesse.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.