'Não julgue meus passos se você nunca andou com meus sapatos', dispara Sheherazade 

Na contagem regressiva para A Grande Conquista 2, que estreia em breve na tela da RECORD, a nova apresentadora do reality, Rachel Sheherazade, tem movimentado cada vez mais a web.

Em postagem recente, ela publicou uma foto acompanhada de uma legenda motivacional. "Não julgue meus passos se você nunca andou com meus sapatos", disparou. Além disso, continuou o texto com palavras sábias e finalizou com uma lição sobre seguir em frente.

Nos comentários, os internautas deixaram uma chuva de elogios a vários aspectos da jornalista. "Adoro suas reflexões", admitiu uma seguidora. Outra apontou: "Legenda sempre impecável". Teve também, quem falou sobre o look escolhido: "Fica bem usando qualquer cor". E, ainda, quem elogiou tudo ao mesmo tempo: "Iluminada de todas as maneiras".

Confira a postagem e conte suas expetativas para o reality que está por vir:

Sob o comando de Rachel Sheherazade, a segunda temporada de A Grande Conquista estreia em breve na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.