‘Não tem limite e respeito, eu também não vou ter’, dispara Catia Paganote após sumiço de toalha

Dia das Mães é uma celebração especial, um momento de reconhecimento e gratidão por aquelas que desempenham o papel fundamental na vida de seus filhos. No entanto, para algumas mulheres, este dia é marcado pela ausência e pela distancia física, mas em A Grande Conquista 2 é por um bom motivo: o sonho de um prêmio milionário. As Conquisteiras são exemplos inspiradores de mulheres que, com coragem e determinação, buscam seus sonhos longe de casa, muitas vezes em busca de melhores oportunidades de vida. Neste Dia das Mães, é importante lembrar e homenageá-las. Confira quem são as mamães do reality!