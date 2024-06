Alto contraste

A+

A-

‘Não tem papinho de joguinho’, dispara Rambo para Hadad durante briga Os competidores se desentenderam após uma série de perguntas feita pelo Rambo (reprodução playplus)

É possível separar vida pessoal do jogo? Para alguns participantes de A Grande Conquista 2 sim, para outros é impossível. Uma conversa entre Hadad e Cel tomou um novo rumo quando Rambo começou a fazer perguntas mais incisivas sobre o comportamento de Hadad. O empresário não pareceu gostar da mudança no tom do papo e se irritou com o humorista.

Tudo começou quando Hadad discutia sobre a última Atividade de Apontamento com Cel enquanto Rambo fazia sua refeição ao lado. O humorista se indignou com os argumentos que ouviu e pediu para Hadad explicar com exemplos o que ele estava querendo dizer com ‘questões pessoais’ dentro do jogo. “O que é jogo e o que é pessoal?”, questionou. Hadad respondeu que existem argumentos que são sobre situações e não sobre pessoas. O humorista não curtiu a resposta e pediu para ele tentar responder em poucas palavras: “Não consigo responder da forma que você quer”, disparou Hadad irritado.

Logo depois, Rambo perguntou o motivo de Hadad não considerar a fase da Vila parte da Mansão. “Nunca disse isso”, rebateu o empresário. O debate rolou até a hora que Hadad levantou da mesa sem paciência com o interrogatório e disse que não iria perder mais tempo ali. “Você acabou de tirar uma coisa da minha boca que eu não falei, foi o Guipa que falou”, defendeu, ao mesmo tempo que explicou que não irá trazer situações da Vila para a quinta semana de reality.

Em uma outra conversa com Rambo, Hadad disse que, ainda na Vila, Cel usou o falecimento de Luana Andrade, sua ex-namorada, para caracterizar o jogo dele como sujo. O empresário voltou a falar sobre o argumento da morte da sua namorada na última dinâmica. Segundo Rambo, não existe diferença entre o pessoal e o jogo, está tudo vinculado. “Não tem papinho de joguinho [...] É tudo pessoa com artifícios naturais dela”, concluiu.

Publicidade

Assista ao momento:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Com qual argumento você concorda?

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.