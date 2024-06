Nova chefia! Kaio e Brenno são os novos Donos da Mansão

Alto contraste

KAIO VENCEU A PROVA E CONVIDOU BRENNO PARA SER SUA DUPLA NO COMANDO DA MANSÃO (ANTONIO CHAHESTIAN/RECORD)

Com a saída de Bruno Cardoso na última Zona de Risco de A Grande Conquista 2, os competidores enfrentaram mais uma Dinâmica da Troca de Poder. Para definir quem seria os novos Donos da Mansão, os Conquisteiros precisaram de muita sorte e atenção ao participarem de um jogo bem popular conhecido por todos no Brasil: o bingo.

No Bingo da Conquista, o objetivo de cada jogador era marcar em uma cartela gigante a sua trinca da sorte. Sheherazade fazia o sorteio das bolinhas e “canta” cada nome ou número que sair do globo de bingo. Quando o jogador completasse a sua trinca da sorte, gritava “bingo” e se tornava o novo Dono da Mansão.

Kaio Perroni foi de zoneado à Dono da Mansão ao ganhar a prova. O militar escolheu Brenno, seu rival declarado, para dividir o reinado com ele.

Os mandachuvas não perderam tempo e cumpriram duas das obrigações oficias do cargo: convidar os aliados para a suíte e montar a delegação da semana. Na sala com os demais moradores, eles convidaram Hideo, Any e Dona Geni para a suíte privilegiada.

Já a distribuição de tarefas ficou assim: Guipa e Taty Pink ficarão na área da cozinha; Lucas de Albú e Any farão a limpeza e a manutenção da área interna da casa; e Dona Geni e Fernando serão responsáveis pela área externa.

Após definirem a delegação, Brenno discutiu com Kaio sobre a escolha dos nomes da delegação. “Se tudo que a gente conversar, você passar para as pessoas, fale que você discordou de todos os nomes que eu dei antes”, disse o ator. Kaio rebateu: “Vou conversar com achar que devo conversar, e vou contar o que eu devo contar”. E o climão se instaurou na sala no meio de outros Conquisteiros.

O donato dos Donos já começou daquele jeito. O que será que vem por aí?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.