Novos casais, dança e animação! Primeira festa da Mansão agita os Conquisteiros

A festa ferveu em A Grande Conquista! (Reprodução/PlayPlus)

A galera extravasou na primeira festa da Mansão de A Grande Conquista! Com figurinos coloridos e copos cheios, os Conquisteiros se jogaram na pista de dança, paqueraram, deram muita risada e, obviamente, falaram sobre jogo.

Eles foram à loucura quando Fred anunciou o festerê, e correram para se arrumarem. Diferente do perrengue da Vila, os moradores tiveram espaço, chapinha e máquina de barbear para se arrumarem. A decoração branca e fluorescente tinha adornos de flores, luminárias coloridas e sofás ideais para acomodar os fofoqueiros de plantão. Os Conquisteiros foram recebidos ao som de Aprendendo a Jogar, música-tema do reality, e fizeram um brinde.

Dona Geni brincou com Hadad, dizendo que pediu o “divórcio” para ficar com Bruno Cardoso: “Não posso ficar te elogiando, dei um tempo com você”, disse, se divertindo. Será que vem novo casal por aí?

A primeira conversa sobre jogo foi entre Brenno Pavarini e Vinigram. O cantor afirmou para o Mister Brasil que ele não é seu alvo no jogo: “Você não é uma opção nunca para mim, espero que saiba disso”. Vinigram disse que não tem grupo, apenas pessoas que pretende proteger no reality.

O cantor recebeu parabéns dos amigos durante a festa. Ele completou 32 anos no confinamento, se tornando o primeiro aniversariante da Mansão.

Os jogadores se jogaram na pista de dança e mostraram as melhores coreografias de funk à Sandy & Junior.

Confira:

A fofoca também rolou solta! Edlaine Barboza e Kaio Perroni notaram que Lizi Gutierrez tinha tomado alguns drinks a mais e poderia “dar problema” com um homem comprometido. O assessor chamou a ex-peoa e falou: “Só você que é solteira aqui”, alertando a amiga. Ela respondeu que estava querendo a única pessoa que não pode “pegar”. Quem será?

Olha só:

“Só tu que é solteira, Lizi”, diz Edlaine para a influencer 🗣️ Eita! 🔥



Quando a festa acabou, os Conquisteiros brincaram, dizendo que iriam para o after.

Veja:

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

