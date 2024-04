Novos Donos decidem com quem vão dividir R$ 5 mil em A Grande Conquista Brunno Danese, Gabriela Rossi e Lucas de Albú receberam a missão nesta quarta (24)

Alto contraste

A+

A-

Foram definidos os novos Donos das Casas Verde, Azul e Laranja (Antonio Chahestian e Edu Moraes/RECORD)

No programa que vai ao ar nesta quarta-feira (24), o público vai ver todos os detalhes da prova que definiu os novos Donos de A Grande Conquista 2! Mas como spoiler é sempre bem-vindo, contamos quem são eles e com quem decidiram dividir o prêmio de R$ 5 mil reais, votado em enquete no R7.com.

Brunno Danese é o novo mandachuva da Casa Verde, e decidiu dividir o prêmio em dinheiro com Bruno Cardoso, Edlaine Barbosa, Di Silva e Vinicius Venturini.

Gabriela Rossi se tornou a Dona da Casa Azul, e dividiu a grana com Biel Azevedo, Matheus Destri, Hideo e Maizy Magalhães.

Já Lucas de Albú, Dono da Casa Laranja, escolheu Vanessa Di Santo, Michelle Heiden, Brunna Bernardy e Hadad.

Publicidade

Veja:

Lucas de Albú começou a decidir quais outros 4 vileiros da Casa Laranja vão ganhar mil reais 🤔 As escolhas foram: Vanessa, Michele, Bruna e Hadad 🤑



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/uIuRqKjwnL — PlayPlus (@SigaPlayPlus) April 24, 2024

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Veja todos os competidores:

Publicidade 1 / 101 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Sob o comando de Rachel Sheherazade, o reality completaço e original da RECORD tem data e hora para começar. A espera acabou e agora você pode conhecer um pouco mais sobre os 100 participantes que buscam um único objetivo: o grande prêmio final! Confira as informações de cada Conquisteiro e escolha para quem vai a sua torcida Reprodução/Instagram