Novos Ranços instalados! Fique por dentro das rivalidades de A Grande Conquista

Tiro, porrada e bomba: a convivência no reality é surpreendente (Reprodução/PlayPlus)

O jogo muda a todo instante em A Grande Conquista, e quem se abraçava ontem, hoje está se odiando! Para ajudar você a se atualizar sobre as mais novas rivalidades do reality, preparamos um compilado delas. Confira!

Catia e Dona Geni x Liziane

Lizi Gutierrez era bastante próxima de Catia Paganote. Porém, quando teve o poder de retirar a amiga da quinta Zona de Risco, preferiu “jogar fora” a oportunidade. Lizi tinha a possibilidade de retirar todos os votos de uma pessoa na votação cara a cara e colocar em outra, mas queria entender melhor os motivos dos apontamentos na Ex-Paquita, antes de colocar a mão no fogo por ela.

Catia ficou furiosa com a ex-amiga, e Dona Geni tomou as dores da aliada. Elas combinaram que não vão mais nem olhar na cara de Lizi. Inclusive, se tivesse vencido a Prova da Virada, a ex-Paquita teria colocado a Conquisteira na berlinda. Eita!

Brenno x Dona Geni

Kaio Perroni saiu dos holofotes de Brenno Pavarini por alguns instantes. O modelo tem criticado bastante as atitudes de Geni no jogo, e afirmou: “Se Geni está de um lado, eu estou do outro!”

Segundo Brenno, a mãe de Jaque Grohalski não se posiciona: “Uma pessoa que em qualquer conversa, leva para o coração, corre para o quarto e vai chorar. Se isso não é estratégia de jogo”, pontuou.

Confira :

Any x Lizi

Elas protagonizaram uma das primeiras supertretas da Vila, mas sossegaram quando chegaram à Mansão. O ranço estava adormecido e elas até tinham trocas legais no dia a dia, porém, “o gigante acordou” logo após a votação.

Anahí ficou perplexa ao ver que a colega não salvou Catia com o poder, e alegou que em uma conversa com a ex-peoa, elas tinham comentado de defender as mulheres no jogo.

Além de discutirem sobre isso, a limpeza da casa também virou pauta para treta. O ranço está tão grande, que ao pedir que Any limpasse a bancada, Lizi estourou um quebra-pau na cozinha com a rival. A empresária acredita que a adversária está alfinetando com provocações sobre limpeza.

Veja a treta mais recente:

Já estava por dentro dessas novas rivalidades?

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.