O Grande React: Lucas Selfie e Ju Nogueira reagem à Prova da Virada ao vivo

Alto contraste

A+

A-

Baronesa, Bruno e Rambo disputam hoje a Prova da Virada. Quem levar a melhor, se livra da Zona de Risco e coloca outra pessoa em seu lugar! Lucas Selfie e Ju Nogueira reagem e comentam tudo ao vivo. Acompanhe e participe!

O Grande React, com Lucas Selfie e Ju Nogueira, será exibido nos canais do R7.com no YouTube e nas redes sociais do reality.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.