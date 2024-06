Alto contraste

Onde a fofoca tem vez! Edlaine e Lizi assistem vídeos comprometedores da Mansão Lizi e Edlaine assistiram alguns Conquisteiros falando sobre elas (reprodução playplus)

Climão no quarto das Donas de A Grande Conquista 2! Edlaine e Lizi, as mandachuvas da semana, assistiram atentamente às “fofocas grátis” durante a sessão de vídeos e se surpreenderam com as confidências dos participantes. Será essas informações mudará o rumo da próxima Zona de Risco?

Na primeira cena, Guipa opinou que a ex-peoa de A Fazenda estava cotada como “favorita a sair” da competição. “Tem hora que você não tem que ir para o choque, tem hora que você tem que recuar”, refletiu o jornalista sobre a Conquisteira.

Em outro momento, mostrou Kaio conversando com Fellipe sobre uma conversa em que Lizi mencionou a relação entre o policial e Taty Pink. Eles comentaram que a cantora é casada e não deveria ser considerada um possível romance de Fellipe. “Parecia que ela queria prejudicar”, disse o policial lembrando da treta envolvendo ele e a sua dupla.

As revelações não pararam por aí! As Conquisteiras também assistiram Guipa declarando para Catia que, caso necessário, ele votaria em Edlaine. “Eu gosto dela, mas ela errou muito”, diz o jornalista no vídeo. Segundo Guipa, seria mais vantagem para ele votar na modelo para salvar Catia da berlinda.

Depois da sessão fofoca, Edlaine saiu do quarto e disse que já esperava aquelas cenas: “Nada novo sob o Sol”, falou decepcionada. “Única pessoa que me surpreendeu foi o Guipa. Para mim, hoje ele é motivo de voto”, disparou. Eita!

Veja o momento!

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

